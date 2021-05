EN IMAGES : Le Clermont Foot a célébré sa montée en Ligue 1 devant 1000 personnes, au stade Montpied

Après l'accession, la célébration : ce mercredi 19 mai, le Clermont Foot a fêté sa montée en Ligue 1 chez lui, au stade Gabriel-Montpied. Mille spectateurs étaient présents, essentiellement des abonnés et des partenaires.

Joueurs et staff du Clermont Foot ont célébré la montée en Ligue 1 sous un bel arc-en-ciel

En ce jour de réouverture des terrasses, mais aussi des cinémas, on avait l'impression d'être à la fin d'un conte de fées, au stade Gabriel-Montpied, ce 19 mai. Les joueurs ont d'abord vu les jeunes du club, avant de se diriger vers le chapiteau, où le président du club Ahmet Schaefer, puis Olivier Bianchi, le maire de la ville, leur a remis la médaille de la ville de Clermont

Chaque joueur, à tour de rôle, est venu récupérer une médaille à son nom

Avant une belle photo de famille

Les joueurs se sont ensuite dirigés vers le stade, où un millier de personnes les attendaient, essentiellement des abonnés et des partenaires

Les festivités étaient animées par le speaker habituel, Jérôme Gallo, mais aussi par le journaliste clermontois Saber Desfarges, ancien de RMC, BeIn Sports et Téléfoot. Symboliquement, le "Ligue 2" sur l'arche qui accueille les joueurs sur le terrain a été effacée pour laisser place à "Ligue 1", pour la plus grande joie des supporters.

Certains supporters ont pu fouler la pelouse du Montpied pour des animations : l'une d'elles consistait à battre Arthur Desmas sur des penaltys, pour remporter un abonnement l'an prochain.

Les anciens ont aussi été mis à l'honneur. Aux côtés de Thierry Coutard, consultant France Bleu Pays d'Auvergne mais surtout coach de l'équipe vainqueur du PSG en Coupe de France 1997, il y avait aussi Eugène Ekobo, Olivier Enjolras, ou encore Emmanuel Vigouroux

Les anciens présidents ont aussi eu droit à leur hommage : Alain Dalan et Claude Michy ont été sur scène aux côtés de l'actuel patron, Ahmet Schaefer

Et puis ce fut bien sûr au tour des joueurs et du staff d'avoir leur moment de gloire ! Le coach Pascal Gastien a eu beaucoup de succès à l'applaudimètre

Cliquez puis déroulez le fil Twitter ci-dessous pour avoir accès à la célébration de plusieurs joueurs

Une fois sur l'estrade, on n'arrêtait plus les joueurs du Clermont Foot, déterminés à mettre l'ambiance et à marquer le coup : cette montée en Ligue 1 est historique pour le club !

Le club a eu le droit, également, à un petit message de la part de personnalités du monde médiatique et sportif : Laure Boulleau, Djibril Cissé, Hervé Mathoux, Mickaël Landreau...

Avant de poser pour une dernière photo de famille, sous un magnifique arc en ciel