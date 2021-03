VIDÉOS - Le cortège festif des supporters du Stade Rennais pour les 120 ans du club

Ils n'ont plus l'occasion de célébrer ensemble leurs joueurs depuis un an, à cause de la crise sanitaire. Les supporters du Stade Rennais se sont rassemblés dimanche 14 mars vers midi pour former un cortège pour fêter les 120 ans du club, à l'initiative du Roazhon Celtic Kop (RCK), le principal groupe ultras rennais.

La fête à l'arrivée du bus des joueurs

Le rendez-vous était donné au mail François Mitterrand, où plusieurs centaines de supporters se sont retrouvés. Des fumigènes ont donné le coup d'envoi du cortège, mené par d'immenses drapeaux. Une fois au Roazhon Park, les supporters ont exulté à l'arrivée du bus des joueurs du Stade Rennais, avant leur victoire face à Strasbourg.

Il y avait de très jeunes supporters dans le cortège. Écharpe et maillot en rouge et noir, Willem, 10 ans, est heureux d'avoir fait le déplacement : "C'est bien de pouvoir crier, casser sa voix et cracher son amour pour le Stade Rennais ! On n'a pas pu sortir pour aller au stade depuis longtemps donc ça fait énormément du bien."

L'ambiance manque, quand on voit les vidéos d'il y a deux ans ça fait pleurer...

L'absence de supporters au Roazhon Park reste une frustration pour beaucoup d'entre eux, comme Gaspard : "La Ligue des Champions, c'est important, c'était la première fois et on n'a pas pu y assister", regrette le jeune étudiant avant d'ajouter que ce rassemblement est l'occasion de soutenir les joueurs qui ont enchaîné cinq défaites consécutives en championnat avant la victoire face à Strasbourg, quelques heures après le cortège.

Le bus des joueurs est arrivé dans un nuage de fumigènes et un concert d'applaudissements. © Radio France - Maxime Glorieux

"On vient d'acheter le maillot collector, c'est toute ma jeunesse, toute ma vie. Mon papa m'a transmis ça quand j'étais toute petite, on vient toujours en famille", explique Laurine, au milieu des chants de supporters. Alan arbore lui aussi le tee-shirt doré sorti pour les 120 ans du club. "Ça manque l'ambiance, quand on voit les vidéos d'il y a deux ans avec Arsenal, ça fait pleurer...", avoue celui qui regarde des vidéos de matchs pour se réconforter.

Un double anniversaire

Les supporters du RCK fêtent les 120 ans du Stade Rennais, mais aussi les 30 ans de leur groupe, créé en 1991. Gaël se souvient des débuts. "Passer de cinq à dix personnes qui faisaient des tifos dans des garages ou sous le parking d'un centre commercial à des tifos époustouflants aujourd'hui, c'est un grand moment !"

Ils étaient nombreux venus en famille, à commencer par Willem, un fidèle supporter de 10 ans. © Radio France - Maxime Glorieux

Ce routier de 47 ans aimerait pouvoir fêter ce double anniversaire rapidement : "On n'a pas pu vivre la Ligue des Champions comme on le voulait, on aimerait bien avoir une saison pleine pour fêter ces deux anniversaires. Obtenir la 5ème place pour voir faire un déplacement en Europe pour la 30ème année du RCK....Pouvoir les pousser, leur donner toute l'influence qu'on a, c'est ce qui manque."

Les supporters ont marché pendant plus d'une heure en direction du Roazhon Park. © Radio France - Maxime Glorieux

"On a une pensé pour Julien (Stéphan, ndlr, l’entraîneur a démissionné le 1er mars) et pour le président qui est malade", ajoute Gaël, dans le cortège. Le club a annoncé que son président, Nicolas Holveck, est atteint d'un cancer.