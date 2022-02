EN IMAGES | PSG : le futur centre d'entraînement et de formation sort de terre

Le nouveau centre d'entraînement et de formation du Paris Saint-Germain est en pleine construction à Poissy (Yvelines). Un nouveau camp de base de 74 hectares, ultra moderne et confort. Visite du chantier en images.

Pour l'instant, c'est encore un vaste champ de boue. Seul un batiment et deux terrains de foot se devinent dans un coin du chantier mais à l'été 2023, s'entraîneront ici Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé, on l'espère, et leurs coéquipiers du PSG. Le futur "training center", centre d'entraînement et centre de formation du Paris Saint-Germain est en train de voir le jour à Poissy dans les Yvelines, tout près de l'actuel Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye. C'est le deuxième plus gros chantier d'Île-de-France actuellement.

Vue globale du futur "PSG training center" à Poissy. - ©Wilmotte

Le nouveau training center en quelques chiffres

Il s'agit d'un site de 74 hectares bordés par l'A14 et l'A13. D'anciennes terres agricoles élues par le club pour devenir son nouveau QG. Mais sur l'ensemble, les batîments n'occuperont que 10% de la surface. Sur les 90% restants seront installés 17 terrains de foot dont 12 hybrides (moitié gazon naturel, moitié pelouse synthétique) et pamie eux, six terrains hybrides chauffés (c'est la même technologie qu'au Parc des Princes). Le terrain comptera également 4.000 arbres, un verger où sont déjà plantés des poiriers et un potager qui nourrira les jeunes du centre de formation.

Le PSG a conservé un verger existant dans l'enceinte de son futur centre d'entraînement. Un potager alimentera aussi la cuisine du centre de formation. © Radio France - Faustine Mauerhan

Ici, 180 sportifs et 200 employés se croiseront. Un projet suivi depuis le début par le président Qatari Nasser al khelaifi et qui va coûter entre 250 et 300 millions d'euros. Le budget initial a été respecté assure le PSG, malgré la crise sanitaire.

Un équipement ultra moderne pour les joueurs professionnels

Il faut dire que le PSG veut offrir l'équipement le plus moderne et confortable qui soit à ses joueurs. Dans la zone qui leur sera dédié, un bâtiment de 10.000 mètres carrés est déjà sorti de terre. Sur quatre niveaux, il abritera évidemment un grand vestiaire, des salles de soins, de balnéothérapie, de cryothérapie, un sauna, un hammam. Mais aussi un restaurant et 43 chambres pour les mises au vert des joueurs avant les grands matchs.

La pelouse synthétique est en train d'être plantée sur le premier des six terrains d'entraînement où la pelouse hybride chauffées sera la même qu'au Parc des Princes. © Radio France - Faustine Mauerhan

Le "campus PSG", nouveau centre de formation des jeunes

Lee site accueillera aussi le nouveau centre de formation des jeunes sélectionnés par le PSG. Un centre mixte puisque désormais il accueillera aussi les U16 et U19 féminines. Pour leurs études, un bâtiment scolaire est prévu, avec une quinzaine de classes. Un restaurant également, un amphithéâtre et une résidence de 150 chambres adossée au bâtiment de la fondation et de l'association du PSG qui s'installeront aussi d'ici la fin de l'année 2023.

Enfin, une seconde phase du chantier, démarrant après les Jeux Olympiques de Paris en 2024, verra sortir de terre un dernier bâtiment pour accueillir les sections handball et judo du PSG, et un véritable stade de 3.000 places assises.

L'allée des légendes mènera au "campus PSG", le nouveau centre de formation du club. © Radio France - Faustine Mauerhan

L'entrée du futur Campus PSG, le centre de formation du club qui ouvrira fin 2023 à Poissy. - ©Wilmotte

Au centre des trois piliers, le vestiaire rond des joueurs pros dans le futur centre d'entraînement du PSG à Poissy. © Radio France - Faustine Mauerhan