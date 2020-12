Les joueurs du PSG et du Basaksehir Istanbul, et les nouveaux arbitres désignés, ont posé un genou à terre avant la reprise de leur match en Ligue des champions ce mercredi. A lendemain de l'interruption de leur rencontre après des accusations de racisme envers le corps arbitral.

Un geste puissant. Après s'être échauffés avec un T-shirt blanc orné du logo des deux clubs et du slogan "Non au racisme", les joueurs des deux équipes et les arbitres se sont réunis autour du rond central ce mercredi soir, alors que l'écran du Parc des Princes affichait le slogan de l'UEFA "No to racism/Respect". Tous ont posé un genou à terre : geste devenu un symbole, aux États-Unis puis dans le monde, du mouvement "Black Lives Matter", contre le racisme et les violences policières.

Les joueurs des deux équipes se sont agenouillés. © AFP - Julien Mattia

Une banderole avait été déployée devant les gradins. © Maxppp - Arnaud Journois

La plupart des joueurs, dont les superstars Kylian Mbappé et Neymar, ont également levé le poing et pour certains baissé la tête. Hier, le match de groupes de Ligue des champions entre le PSG et le champion de Turquie a été interrompu après moins d'un quart d'heure de jeu, l'entraîneur adjoint du Basaksehir Pierre Achille Webo furieux d'avoir été désigné comme "un noir" par un arbitre assistant. Les joueurs des deux équipes ont ensuite quitté le terrain.

L'incident, qui a levé un élan général contre le racisme dans le monde du football, a poussé l'UEFA à reporter au lendemain les 76 minutes restantes de la rencontre, dont les quatre arbitres ont été remplacés. Les tribunes du Parc des Princes, à huis clos, ont été garnies de banderoles contre le racisme. Dans la tribune Paris, deux banderoles officielles aux logos des deux clubs proclament, en français et en anglais, "Non au racisme".

Le geste est devenu un symbole, aux États-Unis puis dans le monde, du mouvement "Black Lives Matter", © Maxppp - Ian Langsdon

Les joueurs des deux équipes avaient quitté le terrain mardi soir. © Maxppp - Arnaud Journois

"On a vécu un moment historique au Parc des Princes"

"C'est un hommage évidemment à Colin Kaepernick, le footballeur américain", analyse Stéphane Bitton, chroniqueur football dans la matinale de France Bleu Paris, un moment émouvant pour tous les supporters des deux équipes."

C'était aussi une façon selon lui "de refermer ce dossier de la meilleure des façons et de rendre hommage à tous ceux qui se battent pour que les hommes sur Terre soient tous égaux" : "Les sportifs véhiculent une image positive, ils ont envoyé un message extrêmement fort en condamnant le racisme sous toutes ses formes. Ça vaut tous les clips du monde, dans tous les cas on a vécu un moment historique hier soir au Parc des Princes."