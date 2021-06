EN IMAGES - Le retour à Cherbourg du gardien Edouard Mendy, après avoir remporté la Ligue des champions

"On voit que c'est une ville qui aime le foot." Les mots sont simples, mais ils résument parfaitement l'impression du gardien de but Edouard Mendy, de retour ce vendredi au stade Maurice Postaire, en se frayant un chemin parmi des dizaines de jeunes du club. Face à la pelouse qu'il a foulée entre 2011 et 2015, tout est remonté, jusqu'au plus grand souvenir, qui est également le plus ancien. "Ma première entrée en jeu contre Epinal, on a gagné 1-0", sourit-il.

Pour son arrivée, quoi de mieux que l'hymne de la Ligue des champions ? Moins d'un mois après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles sous les couleurs des Blues de Chelsea, son club actuel. "C'est incroyable de voir ça", confie Jules, un joueur en U12, qui participe à la haie d'honneur qui accompagne la douce musique.

Séance de photo avec le club de l'AS Cherbourg. © Radio France - Arthur Blanc

Aux côtés de l'actuel président, Gérard Gohel, Edouard Mendy a peut-être croisé la future pépite de l'ASC. Parmi les jeunes présents sur place, beaucoup se prennent à rêver au plus incroyable des scénarios : avoir la même carrière que le portier de Chelsea. Comme Valentin, également gardien de but, chez les U15 : "Je lui ai demandé qui était son meilleur pote chez les Blues, il m'a répondu qu'il aimait tout le monde".