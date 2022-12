EN IMAGES - Le Stade de Reims prépare la suite de sa saison sous le soleil d'Espagne

La qualité des lieux et de la météo suffisent à expliquer l'intérêt de cette délocalisation. Les joueurs du Stade de Reims ont pris leurs quartiers à Algorfa, au sud d'Alicante (Espagne), depuis vendredi dernier afin de préparer la suite de leur saison. Après avoir observé 15 jours de repos, les Rémois avaient repris le chemin de l'entraînement le mardi 29 novembre au centre de vie Raymond Kopa à Betheny avant de prendre la direction de l'Espagne deux jours plus tard. Et de s'offrir une amplitude thermique de quelques 15 degrés.

Depuis près d'une semaine, Will Still et ses joueurs bénéficient de conditions parfaites pour préparer cette deuxième phase de la saison de Ligue 1 (elle débutera le jeudi 29 décembre au Stade Delaune face à Rennes). En Espagne, ils sont installés dans un hôtel au coeur d'un golf avec tout le necessaire pour les soins, la remise en forme, de la balnéothérapie. Mais surtout, un terrain d'entraînement parfait, le tout donc avec cette température qui mercredi matin, avoisinait les 20 degrés avec un soleil largement dominant. Les joueurs rémois ont alterné les exercices physiques et les jeux au rythme de deux séances par jour. Mais aussi des activités ludiques avec une séance de paintball lundi dernier. Une soirée libre a permis aux joueurs de s'évader. La dernière phase de cette semaine de stage, ce sera un match amical face au club de Ligue 2 de Sochaux qui est également sur place. La rencontre se disputera ce jeudi 8 décembre à 16 heures au Pinatarena de San Pedro Del Pinata, situé à quelques kilomètres d'Algorfa. Le retour est prévu à Reims dans la journée de vendredi.

Retour en photo et en videos sur cette journée de mercredi où les Rémois ont suivi une très longue séance de presque 2 heures avant une après-midi de récupération.

Le panneau d'entrée du terrain d'entraînement exclusivement réservé aux joueurs rémois. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Les joueurs rémois arrivent de l'hôtel à chaque séance d'entraînement à velo. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

L'entraîneur du Stade de Reims Will Still au début de la séance du jour. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Comme à son habitude, Will Still réunit ses joueurs avant de débuter la séance. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Le capitaine Yunis Abdelhamid. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Alexis Flips lors de la séance d'entraînement. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

L'entraîneur rémois Will Still prend de la hauteur pour observer ses joueurs. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Les joueurs rémois sur le terrain d'entraînement d'Algorfa. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Will Still avec Azor Matusiwa. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

L'ensemble du groupe à l'issue de la séance d'entraînement. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

L'hotêl La Finca où sont logés les joueurs du Stade de Reims. © Radio France - Alexandre AUDABRAM