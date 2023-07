EN IMAGES - Le Stade Lavallois est mené 3-1 par le SM Caen en match amical

Pour le premier acte du match, l'entraîneur Olivier Frapolli a mis en place un schéma de jeu en 5-2-3 avec Adéoti et Tapoko à la récupération. Les dix premières minutes ont témoigné d'un beau duel physique entre les deux équipes, sans qu'il y ait d'occasion franche de part et d'autre.

Une frappe en première période

Après une faute de Jordan Adéoti à 18 mètres plein axe, Maxime Hautbois claque des poings un coup-franc direct du SM Caen. Hormis quelques maladresses parfois à la relance, le Stade Lavallois a opté pour du jeu court la plupart du temps. A la 25e minute, après un corner de Gonçalves, Junior Kadile reprend le ballon aux 20 mètres. Sa frappe enveloppée passe au-dessus du but normand.

A dix minutes de la pause, Bilal Brahimi vient tromper le gardien mayennais après une belle combinaison en une touche de balle dans la surface avec Alexandre Mendy. Laval est mené 1-0.

Un but dès la reprise

La deuxième période a recommencé pied au plancher : lancé par Edson Seidou, l'attaquant Rémy Labeau-Lascary trompe Mandrea et remet le Stade Lavallois à égalité (50e). Maxime Hautbois le deuxième gardien s'est encore montré à son avantage avec trois belles parades dans le première acte et un sauvetage in extremis sur sa ligne, après un ballon dévié du SM Caen à la 54e minute.

Le Stade Malherbe de Caen repasse devant sur un but d'Alexandre Mendy après une course en solitaire. Diaw tombe par terre sur sa course défensive. Sur le but le Stade Lavallois est pris dans son dos. 2-1. Deux minutes plus tard, l'attaquant caennais récidive sur un service dans la surface de Vandermersch (3-1).

Ce mercredi soir à Flers, le Stade Lavallois a encaissé ses premiers buts de la préparation. Ce samedi 29 juillet les Tango joueront un dernier match amical contre le Red Star au stade Francis Le Basser (19h).

Amin Cherni le piston droit du Stade Lavallois, lors du match amical contre Caen le 26 juillet © Radio France - Alexandre Frémont

Quelques supporters du Stade Lavallois ont garni les tribune du stade de Hazé à Flers © Radio France - Alexandre Frémont