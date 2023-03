EN IMAGES - Le vibrant hommage du Stade de Reims à Just Fontaine

Le Stade de Reims a rendu un ultime hommage à sa légende Just Fontaine, mort à l'âge de 89 ans . Sur le parvis du stade Auguste-Delaune, dos à la tribune Robert-Jonquet, une portrait de "Justo", a été dévoilé en début d'après-midi, en présence de ses deux petits-fils Matthieu et Kellian.

ⓘ Publicité

"C'est très émouvant, glisse timidement le premier à France bleu Champagne-Ardenne. "C'est beaucoup de fierté, franchement, j'ai du mal à trouver mes mots", ajoute Kellian, ému. "C'est très touchant, les actes sont plus marquants que les paroles, c'est vraiment quelque chose de fantastique, on n'oubliera jamais."

Les deux petits-fils de Just Fontaine, Matthieu et Kellian, posent devant le portrait de leur grand-père. © Radio France - Julien froment

Une fresque réalisée en 48 heures par l'artiste rémois Kusek

C'est l'artiste rémois Kusek qui a réalisé ce portrait de Just Fontaine, aidé aux lettrages par Christine Sejean. "C'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser, même si c'était compliqué en termes de timing", explique-t-il. "Être sollicité par le Stade de Reims, c'est déjà un honneur, alors réaliser le portrait de Just Fontaine, je ne pouvais qu'accepter. "Justo", j'en entendais parler grâce à mon père, c'était un joueur de sa génération."

"Ce portrait est magnifique, je ne l'ai pas connu aussi jeune, mais ma mère me disait souvent qu'on avait le même haut du visage", apprécie Matthieu, le petit-fils de "Justo". "C'est bien lui, il manque juste le petit sourire qui le caractérisait", glisse un badaud. Un travail salué également par le président rémois Jean-Pierre Caillot et Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, tous deux présents pour cet hommage. "C'était un homme d'une bienveillance et d'une humilité incroyable " se remémore Jean-Pierre Caillot. "Il avait toujours un bon mot, toujours un clin d'oeil à faire. Il est mort 6 ans quasi jour pour jour après Raymond Kopa. "

Le portrait de Just Fontaine réalisé par Kusek est également présent à l'intérieur du stade Auguste-Delaune, sur les montants. - Stade de Reims

Chants et tifo à la gloire de Fontaine

Un hommage qui s'est ensuite prolongé à l'intérieur de l'enceinte champenoise. Avec un portrait de l'attaquant sur les montants et au niveau du rond central. Mais ce sont surtout les supporters qui ont rendu le plus bel hommage à la légende du football français. Une minute d'applaudissement, accompagnée d'un tifo à son effigie puis de chants pour dire merci à celui qui, n'est "pas Just un nom", mais une légende du Stade de Reims et du football français.