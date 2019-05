EN IMAGES - les abonnés du Stade Rennais à la rencontre des héros

Ce mercredi 08 mai, le Stade Rennais a organisé au Roazhon Park la "journée des abonnés". Un événement où les supporters ont pu visiter le Roazhon Park, assister à l'entraînement des joueurs et faire signer quelques autographes.

Rennes, France

Près de 2 000 supporters abonnés du Stade Rennais étaient dans l'enceinte du Roazhon Park ce mercredi 08 mai. Non pas pour assister à un match, mais pour profiter de l'événement qui leur est dédié chaque année. La "journée des supporters" est l'occasion pour le club de remercier les 10 000 abonnés du Stade Rennais. Les fans des Rouge et Noir ont pu visiter le stade, assister à une séance d'entraînement, et surtout faire signer quelques autographes aux joueurs. Car les supporters veulent aussi rencontrer ceux qui les ont fait vibrer cette saison, que ce soit en ligue Europa, ou avec le titre en Coupe de France.

Séance d'entraînement

Une séance d'entraînement particulière qui a duré 45 minutes © Radio France - Maxime Bossonney

2 000 personnes étaient dans les tribunes © Radio France - Maxime Bossonney

Les abonnés ont voulu rendre hommage aux joueurs © Radio France - Maxime Bossonney

Un autographe ou rien !

Tous les joueurs ont participé à la séance de dédicace © Radio France - Maxime Bossonney

Les enfants voulaient tous une photo avec Hatem Ben Arfa © Radio France - Maxime Bossonney

Revivez en son la "journée des supporters" :