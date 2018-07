Les Dijonnais en délire ce dimanche ! Pendant des heures, la foule en liesse a chanté, dansé et crié de joie après le deuxième sacre de l'Equipe de France. Car en battant la Croatie 4 buts à 2 en finale, les Bleus ont fait le bonheur des Bourguignons !

Les Bleus l'ont fait, ils ont décroché le titre de champion du monde ce dimanche en battant la Croatie 4 buts à 2. Avec cette victoire, la France peut fièrement accrocher une deuxième étoile à son maillot. De quoi rendre heureux les milliers de Dijonnais descendus dans les rues du centre-ville. Des chants, des klaxons et des cris de joie ont retenti jusqu'à tard dans la nuit.

Un match à sensations fortes

90 minutes interminables... Dans un bar près de la place de la République, les Dijonnais sont passés par toutes les émotions. Dans les premières minutes, ils sont restés très concentrés, puis le frisson et les cris de joie avec le premier but français, ou plutôt un but croate marqué contre son camp.

2e but français, d'un Bourguignon en plus ! Dans un bar dijonnais, ça se déchaîne pic.twitter.com/avuyGUPOmo — Laurine Benjebria (@Laurine_Benje) July 15, 2018

A la mi-temps, la France mène 2 buts à 1. Mais les supporters Dijonnais restent sur leur garde : ils ont peur de voir s'échapper la finale, comme en au Mondial 2006 et à l'Euro 2016. Mais c'était sans compter Kylian Mbappé et Paul Pogba !

Et de 3 !!!!! pic.twitter.com/O0EU9G10B2 — Laurine Benjebria (@Laurine_Benje) July 15, 2018

Au coup de sifflet final, c'est officiel : vingt ans après son premier titre, la France est sacrée championne du monde en battant la Croatie 4 buts à 2 ! Une victoire incontestable qui a fait sauter de joie les supporters dijonnais.

CHAMPIONS DU MONDE pic.twitter.com/qJZKYX1AWI — Laurine Benjebria (@Laurine_Benje) July 15, 2018

Un moment de bonheur vécu en famille ou entre amis

Au coup de sifflet final, la foule en délire quitte les bars pour converger vers la place de la République. C'est là qu'enfants, adolescents et adultes ont célébré ensemble la victoire. Pour les parents, c'était l'occasion de revivre 98, pour les plus jeunes celle de partager un moment historique.

La ferveur a gagné tout le centre-ville

A coups de klaxons, de pétards, de feux d'artifices, de danse et de chants, les Dijonnais ont fêté les champions.

Les Dijonnais en délire

Les Bourguignons ont aussi tenu à célébrer le sacre français de manière originale : ils ont entonné des sérénades à des policiers, salué les pompiers et créé une chanson originale. Ces scènes de liesse ont duré une bonne partie de la nuit.

Les pompiers dijonnais ont le droit à leur baroud d'honneur #Championsdumondepic.twitter.com/xTJzYDFFgb — Laurine Benjebria (@Laurine_Benje) July 15, 2018

