EN IMAGES - Les Nantais qualifiés dans la douleur en 8èmes de finale face à Thaon-les-Vosges

On en attendait bien plus d'un club de L1. Après un match compliqué, les Canaris sont finalement qualifiés en 8èmes de finales de la Coupe de France après une séance de tirs aux buts serrée. Le FC Nantes affrontait le petit poucet vosgien de Thaon-les-Vosges, club de 5ème division, en 16èmes de finales de la Coupe de France de football à Epinal au stade de la Colombière ce dimanche à 18h30. Match retransmis en direct sur France Bleu Loire Océan, qui s'est déroulé sous la neige vosgienne et sur un terrain glissant : moins 1 degrés dans les gradins pourtant remplis de 4.000 spectateurs, dont 126 Nantais qui ont fait le déplacement pour supporter les Canaris.

126 supporters Nantais ont fait le déplacement à Epinal au stade de la Colombière © Radio France - Julien Froment

Un match globalement décevant pour le FC Nantes, et marqué par l'absence de plusieurs joueurs : Ludovic Blas, Nicolas Pallois, Charles Traoré et Quentin Merlin, tous blessés. Côté vosgien, les joueurs de Romain Chouleur ont fait montre d'une défense particulièrement solide pour un club de National 3. Une équipe amatrice, mais performante sur les tirs aux buts. Les Thaonais avaient d'ailleurs déjà sorti les équipes de Sochaux et d'Amiens sur des tirs aux buts en Coupe de France.

Les Nantais qualifiés dans la douleur en 8èmes de finale face aux amateurs de Thaon-les-Vosges © Radio France - Julien Froment

Aucun but n'est marqué sur toute la première période de jeu. Pourtant, en tout début de rencontre, le FC Nantes monopolise le ballon. Les Canaris ont plusieurs belles occasions, notamment une tête d'Evan Guessand à la 27ème minute. Après 30 minutes de jeu, les Thaonais renforcent leur défense et maintiennent le score à 0-0. L'avant-centre nantais Mostafa Mohamed tente de marquer à la 32ème minute, à seulement quelques mètres des cages vosgiennes, mais échoue à son tour.

Thaon-les-Vosges, club de National 3, reçoit le FC Nantes en 16èmes de finale de la Coupe de France de football © Radio France - Julien Froment

Les Vosgiens résistent en deuxième mi-temps

En deuxième période de jeu, Thaon-les-Vosges résiste encore et toujours aux Canaris. Le FC Nantes patine et perd le ballon à plusieurs reprises, alors que le score est toujours nul d'un côté comme de l'autre. L'issue du match s'est donc décidée aux tirs aux buts. Les Canaris ouvrent le bal : Evan Guessan marque le premier but, l'ES Thaon-les-Vosges égalise. Le latéral Jaouen Hadjam enchaine, les Vosgiens marquent à leur tour (2-2). Andrei Girotto inscrit le troisième but nantais en pleine lucarne. Le numéro 6 vosgien rate son tir, et l'avant-centre nantais Iniatius Ganago échoue aussi. Rémy Descamps arrête le tir suivant de l'ES Thaon-les-Vosges. Nantes prend le dessus pour finir : 4-2 pour les Canaris.

Sur les autres pelouses, Lille et Auxerre se sont qualifiées en 8èmes de finale de la Coupe de France ce dimanche soir. Le tirage au sort pour connaître l'adversaire de Nantes en 8èmes de finale aura lieu ce lundi soir.