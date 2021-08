EN IMAGES - les supporters de l'OM ont mis le feu pour leur retour au Vélodrome

Très belle victoire de l'Olympique de Marseille face à Villareal 2 à 1 avec un Dimitri Payet décisif et un public en fusion, samedi soir. Jauge limitée. Mais l'ambiance ne l'était pas, limitée.

Un retour de feu pour l'OM dans son stade Vélodrome. Certes, la jauge était limitée à 30.000 spectateurs, mais ce match amical à huit jours du début de la Ligue 1 fut un de ces grands soirs dont les Olympiens ont le secret. Victoire 2 à 1 contre Villareal le vainqueur de la dernière Ligue Europa, et surtout un public retrouvé après 512 jours de privation. Un an et demi sans stade, la misère ! Les supporters Marseillais ont donné un avant-goût de leur ardeur en envahissant le boulevard Michelet, autour du stade juste avant le coup d'envoi. Cortège impressionnant.

Les copains du virage enfin reconstitué © Radio France - Christophe Van Veen

Le retour des minots © Radio France - Christophe Van Veen

La force tranquille du supporter © Radio France - Christophe Van Veen

Fayçal un Parisien supporter de l'OM © Radio France - Christophe Van Veen

Où ça ? Droit au but ! © Radio France - Christophe Van Veen

Et Dimitri alluma la mèche !

Grand artisan de la belle soirée, Dimitri Payet a servi de la régalade avec des gestes techniques de grande classe. Provoquant le premier but et inscrivant le second.

La liesse populaire a plu à Sampaoli

Après le match, Jorge Sampaoli a répondu à trois questions des journalistes. Il a savouré "la liesse populaire" si importante à ses yeux. "En bord pelouse, avec cette euphorie dans les tribunes, je suis heureux de participer à ça. Cette énergie nous aide vraiment à avancer. J'espère que malgré la pandémie on pourra très vite avoir un stade plein".

Même enthousiasme chez le milieu de terrain Valentin Rongier : "Cela fait très plaisir. J'ai déjà dit à quel point le public nous avait manqué à domicile. Cela dit, maintenant, le public fait du bruit et il va falloir crier plus fort entre nous pour nous passer les consignes ! (rires)"

Les présents attendent désormais les renforts avec une jauge complète le plus tôt possible.

Tous les pass sanitaires ont été vérifiés à l'entrée. © Radio France - Christophe Van Veen

La sortie en famille © Radio France - Christophe Van Veen

C'était l'anniversaire du grand ce samedi de match ! © Radio France - Christophe Van Veen

Richard dit "Lucho" abonné depuis 28 ans : "Le foot à la télé pendant un an et demi, c'était nul. Vraiment nul." © Radio France - Christophe Van Veen

Pas encore plein. Mais c'est un beau début. © Radio France - Christophe Van Veen

Ils sont de retour !!! Les fumigènes... © Radio France - Christophe Van Veen