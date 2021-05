Après avoir regardé le match des Toulousains ensemble au stade Montpied, les joueurs et le staff clermontois ont prolongé la fête dans leur bulle sanitaire. Pendant ce temps, une cinquantaine de supporters se sont rassemblés à l'extérieur pour partager une soirée aussi inédite qu'historique.

EN IMAGES - Le Clermont Foot et ses supporters fêtent à distance la future montée en Ligue 1

21H30. A l'entrée du stade Gabriel-Montpied, plusieurs dizaines de supporters ont bravé le couvre-feu. Impossible pour eux de ne pas être là. Le plus près possible de leurs héros heureux mais confinés dans l'enceinte du quartier des Vergnes. La crise sanitaire empêche tout effusion collective. Et de toute façon, le club n'est pas encore officiellement en Ligue 1.

Par respect pour leurs futurs adversaires caennais et pour les Toulousains, Clermont ne souhaite pas en rajouter. A l'image du coach. Tout en retenu. Il est pourtant écrit que la différence de buts et les trois points d'avance sur le Téfécé mettent les Auvergnats à l'abri d'un improbable séisme.

Pas de communion possible avec les fans donc, mais les réseaux sociaux ne trompent pas. Les joueurs du Clermont Foot 63 sont en train de se lâcher. Du JUL qui crache dans une sono, des footballeurs danseurs, un membre du staff technique qui finit dans un bain froid tout habillé. C'est bien la montée que sont en train de fêter les hommes de Pascal Gastien. En témoigne la story du compte Instagram d'Akim Zedadka. Plus sobre, le club a aussi immortalisé quelques instants de bonheur sur son compte Twitter.

22h00. Ça commence sérieusement à chauffer aux abords du stade. Et tant pis pour le couvre-feu. Écharpes, maillots, fumigènes et chants à la gloire du CF63, ils sont une quarantaine à se casser les cordes vocales. La noyau dur est là. Ceux qui ne lâchent rien. Surtout pas leur équipe. Qu'elle gagne ou qu'elle perde. Clermont est - presque - en Ligue 1. Imaginez plutôt...

22h15. Deux ombres s'avancent. Deux joueurs, Lorenzo Rajot et Lucas Margueron (le 3e gardien), sortent des travées du Montpied et viennent à la rencontre de leurs fidèles. Une communion intense mais furtive. Sacrée distanciation sociale.

En attendant samedi soir l'officialisation de l'accession du Clermont Foot 63 en Ligue 1, les supporters espèrent que la situation sanitaire permettra quand même d'organiser rapidement une célébration à la hauteur de l'exploit de l'équipe.

Car il va falloir s'y habituer. Neymar et consorts vont venir jouer au stade Gabriel-Montpied la saison prochaine. On se frotte les yeux. Le Brésilien aussi apparemment...