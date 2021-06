EN IMAGES - Euro 2020 : la déception des supporters orléanais après le match nul des Bleus contre la Hongrie

Drapeaux des Bleus à la main, les supporters orléanais des Bleus étaient au rendez-vous ce samedi après-midi pour suivre le deuxième match de l'Euro de l'Equipe de France de Football, France-Hongrie. Et ils sont passés par toutes les émotions : du premier but marqué par la Hongrie juste avant la mi-temps, à l'égalisation par l'attaquant Antoine Griezmann.

A la terrasse du Chez Moi pour l'Euro 2020. © Radio France - Marianne Naquet

Et pourtant, les amoureux des hommes de Didier Deschamps y croyaient : attablé au bar Chez Moi, Théo pronostiquait même un 2-0 pour la France, avec un doublé de Karim Benzema. Mais très vite, il a déchanté. "La Hongrie a une défense solide", lâche ce jeune Orléanais. A côté, Corentin stresse et ça empire forcément quand la Hongrie marque son premier but, juste avant la mi-temps. "On s'est faits prendre par surprise".

Camille, elle ne perd pas espoir : "Ils vont revenir. Ils vont marquer, ils ont eu plein d'occasion". Quelques minutes plus tard, Antoine Griezmann lui donne raison. "Maintenant, on va en mettre deux, trois, quatre", souffle Steven, à la table d'à côté. Finalement, la soirée se solde par un match nul.

La concentration devant les Bleus. © Radio France - Marianne Naquet

"J'ai la haine, je pensais qu'on aller se qualifier aujourd'hui", lâche Nicolas, la mine déconfite. "Bon, après ce ne sont que les poules", tempère Antoine, "et c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure." Rendez-vous mercredi prochain pour affronter le Portugal.