EN IMAGES - Ligue 2 : des chants, des accolades, le Stade Lavallois remporte le derby face au SCO d'Angers

Grâce à un but de Sam Sanna à la 66e minute, le Stade Lavallois remporte le derby contre le SCO d'Angers pour sa 1ère journée de Ligue 2 2023-2024.

Buuuuuuuut à Laval !! Pour leur premier match de la saison de Ligue 2 2023-2024, les joueurs du Stade Lavallois ont remporté le derby face au SCO d'Angers, descendu de Ligue 1. Plus de 8.800 supporters se sont retrouvés dans le stade Francis Le Basser ce samedi 5 août pour encourager les Tango. Le milieu de terrain mayennais Sam Sanna a ouvert le score à la 66e minute, inscrivant le seul but de la rencontre. Comme à leur habitude, les joueurs lavallois sont venus remercier leurs spectateurs et ont entonné avec eux des chants.

ⓘ Publicité

Laval commence donc la saison avec 3 points. © Radio France - Alexandre Frémont

Comme à leur habitude, les joueurs ont applaudi les supporters lavallois venus en nombre pour ce premier match de la saison, le premier à domicile également. © Radio France - Alexandre Frémont

La joie du coach lavallois, Olivier Frapolli après la victoire contre le SCO d'Angers. © Radio France - Alexandre Frémont

Le capitaine du Stade Lavallois remercie les supporters mayennais d'avoir rempli le Basser ce samedi 5 août. © Radio France - Alaxndre Frémont

Les supporters lavallois ont donné de la voix pour encourager leurs joueurs dans ce derby face au SCO d'Angers. © Radio France - Alexandre Frémont