EN IMAGES - Ligue des Champions : revivez l'exploit de l'Olympique lyonnais face à Manchester City

"Un moment historique" selon Jean-Michel Aulas ! Le président de l'Olympique lyonnais est sur un petit nuage au lendemain de la sublime victoire de son équipe en quart de finale de la Ligue des Champions. Samedi soir, les Gones se sont imposés 3 buts à 1 face à un des favoris de la compétition, Manchester City. Solides en défense, ils ont pu compter sur leur gardien, Anthony Lopes, impeccable, et sur leur attaquant, Moussa Dembélé, auteur d'un doublé.

"Je suis fier de mes joueurs"

Rudi Garcia, l'entraîneur de Lyon, s'est réjoui de cette belle victoire à l'issue du match : "Quand on joue City et qu'on a Max (Cornet) dans l'équipe, on sait qu'on mène 1-0. Je suis fier de mes joueurs. On a un fait un très très bon match. On a gagné la bataille tactique, et de la communication aussi. On a été solidaires, on s'est encouragés. Il y a du talent dans cette équipe et on a vu un état d'esprit assez incroyable".

On a vu à quel point les joueurs ont puisé au fond d'eux-mêmes, pour trouver des ressources parfois insoupçonnées. - Rudi Garcia

Interrogé sur franceinfo, Jean-Michel Aulas, a parlé d'un "moment historique, je suis très heureux pour tout l'OL, toute l'institution". Le président de l'Olympique lyonnais n'a pas caché sa joie de voir son équipe qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des Champions : "C'est formidable, car on sortait d'un match très très dur contre la Juventus, où on avait réussi à se qualifier. La Juventus faisait partie des favoris. Ce soir, Manchester City est le budget le plus important de cette Champions League, ils ont fini deuxième de la Premiere League".

Pour Jean-Michel Aulas, une finale face au PSG à Lisbonne serait "magnifique pour la France". Mais avant cela, les Lyonnais auront fort à faire en demi-finale : ils affronteront le Bayern Munich mercredi, grand favori de la compétition après son écrasante victoire 8 buts à 2 face à Barcelone.