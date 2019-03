EN IMAGES - Ligue Europa : les supporters du Stade Rennais encouragent leur équipe jusqu'à Londres

Ils sont bouillants ! Les supporters des Rouge et Noir sont plus de 5.000 à faire le déplacement jusqu'à Londres pour suivre, ce jeudi, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Après la belle victoire 3-1 à l'aller, le Stade Rennais espère bien se qualifier face à Arsenal.

Des drapeaux bretons, des chants et des maillots rouge et noir dans les rues de Londres : plus de 5.000 supporters bretons investissent la capitale britannique ce jeudi ! A 21h ce jeudi, le Stade Rennais affronte Arsenal, en huitièmes de finale de la Ligue Europa, dans l'antre des Gunners, l'Emirates Stadium. Après l'exploit du match aller remporté 3 buts à 1, les Bretons sont sur la bonne voie pour se qualifier pour le prochain tour. Mais pour y arriver, ils vont avoir besoin de leurs fans.

Et forcément le journal l'Equipe met à l'honneur le Stade Rennais ce jeudi matin :

Voici le théâtre de la confrontation. Comme le SRFC le précise, c'est au premier étage mais surtout dans tout le stade qu'il faudra mettre l'ambiance !

Suivez la journée des supporters des Rouge et Noir !

Une vague rennaise traverse la Manche pour envahir les côtes anglaises et les rues de la capitale britanniques ! Que ce soit par avions, par train ou par ferry, les fans rouge et noir déferlent chez nos voisins. Et certains ne manquent pas d'imagination pour faire passer le temps, comme ici sur ce ferry, où une partie de palet breton s'improvise :

Partie de palets sur le ferry. Et puis pourquoi pas ? pic.twitter.com/SSSKdkhjZ6 — Peter Hillard (@JozyTmx) March 13, 2019

Il y a la voie des mers, mais aussi la voie des airs ! Embarquement immédiat pour ces bretons au départ de l'aéroport de Rennes :

Certains fans sont arrivés très, très tôt ! Dès mardi d'ailleurs pour ce supporter du Stade Rennais ! Il raconte sur son compte Twitter être le premier "Rouge et Noir" à franchir les portes de la boutique d'Arsenal... et selon lui, les vendeurs "ne sont pas sereins".

Un rendez-vous est déjà donné : le club de supporters "Roazhon Celtic Kop" appelle les fans du Stade Rennais à se retrouver à 16h30 pour partir en cortège et donner de la voix dans les rues de Londres.

A tous les rennais présents à Londres Jeudi:

Nous vous donnons RDV à 16h30 à Highbury Fields pour partager une dernière bière tous ensemble avant d’aller au stade en cortège. — Roazhon Celtic Kop (@RCK1991) March 11, 2019

Et ce jeudi soir, si vous n'avez pas le précieux sésame pour l'Emirates Stadium, suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel et sur francebleu.fr ! Allez Rennes !!