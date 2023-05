EN IMAGES - Marseille en feu embrasera son littoral pour célèbrer les 30 ans du titre européen

Ils ont promis de mettre le feu. Promesse tenue. Ce vendredi soir, les supporters de l'OM vont enflammer 21 km de littoral, de de l'Estaque jusqu'aux Goudes, avec pas moins de 8.000 fumigènes "craqués" par les Marseillais.

Le coup d'envoi de cette soirée de folie sera donné en fin de soirée par une supportrice emblématique de l'OM : Colette Cataldo , la doyenne, le visage des Dodger's, qui surplombera la ville depuis Notre-Dame de la Garde. Les milliers de Marseillais n'attendront que ça pour s'enflammer.

"L'une des passions d'un supporter c'est de craquer des fumis et battre des records (...) on veut illuminer notre littoral pour marquer les esprits supporters de France et de Navarre " a annoncé sur France Bleu Provence Rachid Zeroual, leader historique des South Winners.

Un début de soirée déjà chaud sur le Vieux-Port

Avant l'embrasement promis, les supporters se sont rassemblés sur le Vieux-Port, devant la mairie de Marseille, pour faire la fête.

Mais dès 18h, rendez-vous a été donné devant la mairie de Marseille pour faire la fête, avant la retransmission de la finale du 26 mai 1993 sur grand écran. Et l'ambiance est là. Vraiment là.