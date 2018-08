Comme France Bleu Paris vous l'annonçait jeudi, le maillot Nike de l'Équipe de France de football, bleu foncé avec deux étoiles argentées brodées, était en vente dès vendredi matin à la boutique de la Fédération française de football dans le XVe arrondissement à Paris.

Certains acheteurs avaient fait la queue déjà depuis plusieurs jours devant les boutiques Nike ou encore devant la FFF vendredi pendant près de deux heures. Le maillot coûte de 85 à 140 euros.

"Je suis arrivé une heure et demi avant pour être sûr de l'avoir. On est très content. C'est important de l'avoir pour faire rager les collègues et les amis. On va le mettre aujourd'hui sous la veste de costume, on va en profiter bien sûr !" — Un heureux acheteur du maillot ★★