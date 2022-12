EN IMAGES - Retour sur le match France/Argentine à Limoges

Les bars et terrasses de café étaient noir de monde pour suivre la finale de la Coupe du Monde, notamment à l'Irlandais à Limoges. Les supporters ont chanté, dansé, pleuré et célébré l'équipe de France, malgré sa défaite face à l'Argentine (4 tirs au but à 2).

La tension était palpable à l'Irlandais à Limoges. © Radio France - Philippine Thibaudault

Les supporters étaient nombreux à suivre le match France/Argentine. © Radio France - Philippine Thibaudault

