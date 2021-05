EN IMAGES - Revivez "l’enterrement du FC Kita" organisé par des supporters nantais

Avant le match du maintien face à Montpellier, perdu par le FC Nantes, les supporters se sont donné rendez-vous entre Haluchère et la Beaujeoire pour demander, une fois de plus, le départ du président Waldemar Kita.

Des t-shirt, banderoles et drapeaux "rendez-nous le FC Nantes".

"Rendez-nous le FC Nantes", "FC Kita, on n'en veut pas" ou encore "Kita casse-toi". Pour le dernier match à domicile du FC Nantes, quelques 1 000 supporters se sont rassemblés pour marcher entre Haluchère et la Beaujoire et demander le départ du président Waldemar Kita. Un cercueil a été apporté puis enterré symboliquement dans la prairie près du stade pour "l'enterrement du FC Kita".

Après une saison très difficile sportivement et moralement, les supporters, privés de stade, déplorent inlassablement la gestion "foot business" de la présidence du club et le manque de prise en compte de leur voix. Beaucoup considèrent que les résultats ne s'arrangeront pas tant que "l'ère Kita" ne sera pas révolue.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un message : "Rendez-nous le FC Nantes"

600 t-shirt "rendez-nous le FC Nantes" ont été vendus. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Drapeau "rendez-nous le FC Nantes". © Radio France - Manon Vautier-Chollet

"L'enterrement du FC Kita" à côté de la Beaujoire

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix