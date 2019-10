EN IMAGES - Trois clubs manchois au sixième tour de la Coupe de France de football

Manche, France

La Manche reçue trois sur six pour ce cinquième tour de la Coupe de France de football. Sur les six clubs engagés, il n'y aura donc que trois représentants du département au sixième tour : l'US Avranches (N1), l'US Granville (N2) et l'AS Cherbourg (N3).

Pour son entrée en lice, Avranches n'est pas tombé dans le piège dressé par Villers-Bocage (R3). Victoire 2-0, mais les hommes de Frédéric Reculeau ont du attendre le début de la seconde période pour faire la différence, en marquant deux buts en huit minutes (52e, 60e).

De leur côté, Granville n'a pas tremblé dans le seul duel manchois de ce cinquième tour : 7-2 chez un petit Poucet, le FC Val de Saire (R3). Les joueurs de la Monaco du Nord ont été sérieux et appliqués, en ouvrant la marque d'entrée de jeu (2e), en monopolisant le ballon et en menant 3-0 dès la mi-temps. "On a eu un investissement total sur ce match", souligne l'entraîneur granvillais. Fin du rêve sairois après un beau parcours qui les a vus éliminer deux équipes de R1, Tourlaville et Flers.

Le dernier représentant au sixième tour sera donc Cherbourg. Les Cotentinois ont eu chaud, car il a fallu en passer par la prolongation pour venir à bout de Falaise (R2) en terres calvadosiennes (3-2, ap).

Saint-Lô et Agneaux au tapis

En revanche, le parcours est terminé pour le FC Saint-Lô, éliminé par un autre club de N3 Vire (4-2). Même chose pour Agneaux (R2), battu par l'Avant-garde caennaise (N3) (4-2).

Le tirage au sort du sixième tour de la Coupe de France est prévu le samedi 19 octobre en début d'après-midi à l'hippodrome de Caen.