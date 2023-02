EN IMAGES - Un beau souvenir pour les supporters de l'équipe de France de football à Laval

Un match pas forcément abouti mais des beaucoup de supporters en garderont un très beau souvenir. L'équipe de France féminine de football s'est imposé ce mercredi soir 1 à 0 face au Danemark au stade Francis-Le Basser de Laval pour son premier match du Tournoi de France 2023.

Le but est signé Charlotte Bilbault à la 30e minute de jeu d'une belle frappe de loin. On annonçait le match à guichets fermés , finalement 7.409 spectateurs ont pu assister à la rencontre dans les tribunes de l'habituel antre du Stade Lavallois, c'est moins qu'en 2019 en match amical face à l'Allemagne. Les supporters en retiennent un beau spectacle.

Un peu plus de 7.400 spectateurs dans les travées de Le Basser à Laval pour le match de l'équipe de France. © Radio France - Alexandre Frémont

Les Françaises affrontaient les Danoises au stade Francis-Le Basser de Laval pour leur entrée dans le Tournoi de France 2023. © Radio France - Alexandre Frémont

Prochain match ce samedi à Laval

Les Bleues se rendront maintenant à Angers, au stade Raymond-Koppa, pour leurs deuxième et troisième match du Tournoi de France. Elles affronteront l'Uruguay à 21h10 le 18 février et la Norvège à 21h10 le 21 février, avant le mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet prochain.

À Laval, le Danemark recevra la Norvège ce samedi à 18h et les Danoises affronteront l'Uruguay le 21 février prochain également à 18h.