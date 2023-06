EN IMAGES - Vivez la dernière soirée de championnat du FC Metz en Ligue 2 avec les supporters

C'est la soirée de tous les possibles pour les supporters du FC Metz. Ce vendredi, en cette 38e journée du championnat de Ligue 2, le FC Metz qui reçoit Bastia joue le dernier match de la saison. A la clé, il y a la montée en Ligue 1. Pour cette rencontre, le stade St Symphorien affiche complet, et même plus encore puisque des places ont été rajoutées pour atteindre les 27.000 spectateurs.

Les supporters messins qui n'ont pas trouvé de place pourront suivre cet rencontre sur l'écran géant installé devant la mairie place d'Armes à Metz.

Ils pourront aussi évidemment suivre la soirée sport sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud. La soirée sport débute à 19h. On vous fait vivre cette soirée avec les reporters installés au stade et dans la ville pour soutenir les Grenats.

Les supporters sont prêts !

Cette rencontre, les supporters messins l'attendent avec impatience et tous espèrent qu'il y aura une remontée en Ligue 1 à la clé. Premiers supporters des Grenats : l'équipe de France Bleu Lorraine qui a sorti la mascotte Grayou pour l'occasion.

Comme dans tous les beaux duels, il y a bataille entre les fans. Aymeric et Alice, en couple à Marseille, sont respectivement supporters de Bordeaux et de Metz. Ils vibreront durant cette soirée, même si ce n'est pas forcément à l'unisson.

Les groupes d'ultras se sont donné rendez-vous à 18h place de la République pour défiler. C'est aussi à 18h qu'ouvre la fan zone au stade Saint Symphorien.

