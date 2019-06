En Indre-et-Loire, 10% des footballeurs sont des footballeuses. Illustration à l'AS Fondettes-Luynes-Pernay

Indre-et-Loire, France

En Indre-et-Loire, près de 10% des footballeurs licenciés en club sont des footballeuses! Le début du mondial de football féminin, ce vendredi 7 juin, est l'occasion de souligner que ce sport a pris une importance non-négligeable en Touraine :

2 000 filles ou femmes ont une licence dans un club de football d'Indre-et-Loire : environ 1 500 sont joueuses, mais il y a aussi 500 éducatrices, dirigeantes ou arbitres.

Environ la moitié des clubs de football du département ont une section féminine.

C'est par exemple le cas de l'AS Fondettes-Luynes-Pernay, au Nord de Tours. Un pole féminin a été créé en début de saison. Il accueille déjà 55 joueuses et trois équipes en U13, U15 et Sénior. "C'est le sport que j'aime depuis que je suis toute petite, j'en fais tous les jours, et j'adore ça" : Cette passion qu'exprime Lou Blanchet Dhuismes, la gardienne des U15, on la retrouve chez toutes les licenciées de l'ASFLP et à en croire ces joueuses, le stéréotype qui veut que le foot soit un sport d'homme a presque disparu... presque, mais peut-être pas encore totalement, selon Elisa, 16 ans :

"Mes parents ont tout de même réagi bizarrement quand je leur ai annoncé. Il faut dire que j'ai quatre soeurs, donc ma mère pensait qu'elle allait échapper au foot, mais en fait non (rires)"

Le responsable du pole féminin salue "un grand coup d'air frais" pour le football

A l'ASFLP, tout l'encadrement salue le comportement des filles, plus axé sur le plaisir du jeu que sur la compétition. Blandine Meunier, 21 ans, entraîne les U13 :

Elles écoutent beaucoup plus, elles sont appliquées. Quand on leur dit quelque chose, elles ne le prennent pas mal. Au contraire, elles le prennent positivement donc franchement c'est super"

Nicolas Rémy, lui, joue avec l'équipe U17 masculine et entraîne l'équipe U15 féminine. Un double rôle qui lui permet de constater les différences de style : "Les filles sont plus techniques, les hommes sont plus physiques, en fonction de leur morphologie".

Yohan Bolève est responsable du pole féminin. Il décrit l'arrivée des filles comme "un grand coup d'air frais" pour son sport : "_Sans la création du pole féminin, j'aurais arrêté car je pense que sans les filles, l'image du football serait complètement détériorée par un esprit de compétition trop important_. Le principal, pour elles, c'est de se faire plaisir, partager un bon moment, une bonne saison et ça fonctionne puisqu'on a maintenant un bon groupe, avec des parents qui suivent énormément mais qui n'interviennent pas dans notre façon de gérer l'équipe".

Une nouveauté qui a tout de même nécessité quelques aménagements : "On a aménagé les vestiaires, de façon à ce qu'il n'y ait pas de coup d'oeil possible quand il y a aussi des garçons qui jouent", explique Yohan Bolève. Durant cette première année, le pole féminin de Fondettes-Luynes-Pernay accueille 55 joueuses. Il y en aura sans doute une vingtaine de plus la saison prochaine.

Notez que France Bleu Touraine diffusera en direct et en intégralité l'ensemble des rencontres de l'équipe de France, pendant le mondial. Rendez-vous dès 20H ce soir pour l'avant-match, avant la rencontre France-Corée du Sud, à 21H.