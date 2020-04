Pour vous évader et peut-être vous faire rêver, nous vous proposons de survoler à nouveau une partie de l'Isère, entre La Tour du Pin et la Chartreuse, à bord d'un autogire

Confinement - On s'évade, en l'air, entre Nord-Isère et Chartreuse

Dans l’Isère vue du ciel, nous embarquons à bord d’un drôle d’engin : un autogire

L'autogire, c'est un aéronef à voilure tournante qui ressemble de loin à un hélicoptère mais il est en réalité de conception plus ancienne. Mis au point en 1923 par l’espagnol Juan de la Cierva, il a été supplanté par l’hélicoptère avant de revenir à la mode depuis une dizaine d’années... La particularité de l’autogire est que son rotor principal (qui assure sa sustentation) n’est pas entraîné par le moteur. Faisant partie de la catégorie des ULM, l’autogire est réputé très stable.

L’autogire, c’est la moto du ciel

Voilà ce qu'en dit Jean-Marc Chevallet, le gérant de la société CAP-ULM basée sur l’aérodrome de Cessieu – La Tour du Pin. Pilote depuis plus de 30 ans, il nous propose une balade entre le nord-Isère et la Chartreuse. En partant de l’aérodrome de Cessieu-La Tour du Pin, nous survolons les beaux châteaux du val de Bourbre et du val d’Ainan, mais aussi le le lac de Paladru, la Grande Sure, le lac d’Aiguebelette ou encore le Rhône.

Vol en autogire - partie 1 Copier

Vol en autogire - partie 2 Copier

Vol en autogire - partie 3 Copier

Vol en autogire - partie 4 Copier