En Ligue 2, le Stade Lavallois retrouvera l'AS Saint-Étienne comme à la grande époque

C'est donc l'AS Saint-Etienne qui sera en Ligue 2 la saison prochaine et affrontera le Stade Lavallois. Les Verts se sont inclinés dimanche soir aux tirs aux buts face à l'AJ Auxerre. Des retrouvailles entre les Tango et les Verts, ce n'était plus arrivé depuis la saison 2003-2004, c'était déjà en deuxième division. Mais un match Laval-Saint-Étienne rappelle surtout les belles années du Stade Lavallois, les années 1970 et 1980 quand le club mayennais jouait alors en première division. Dans l'effectif de Michel Le Milinaire, il y avait des joueurs comme Jean-Marc Miton, Jean-Luc Arribart ou encore Jean-Marc Furlan.

Jouer dans le "Chaudron" n'est jamais simple

Jean-Luc Arribart a affronté Saint-Étienne lorsqu'il était défenseur central avec le Stade Lavallois. Il se souvient de déplacement compliqués à Geoffroy-Guichard, le stade emblématique des Verts : "On savait qu'on allait souffrir, mais c'était en même temps des stades mythiques où on prenait du plaisir. Sans être masochiste, on avait plaisir à aller jouer parce que c'était l'occasion de briller contre les meilleures équipes du championnat. Et c'est quand même tellement plus agréable de jouer dans des stades pleins où il y a beaucoup de vie, beaucoup d'ambiance."

Michel a gardé la photo de l'effectif lavallois de la saison 1979-1980. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Chez les supporters de longue date, on se souvient de grands matchs face à l'ASSE. Michel Barat est derrière le Stade Lavallois depuis 1966 et il en a vu des matchs contre Saint-Étienne. Chez lui, il a une pièce dédié au football et aux Tango. Il se souvient de déplacements à Geoffroy-Guichard, le stade emblématique des Verts : "Je me rappellerai toujours de ça. Le club arrive en bus devant le stade, les joueurs descendent et ils nous donnent leur habitation parce que c'était un club sympa, un club familial."

Michel a gardé des fanions des clubs que le Stade Lavallois a affronté dans son histoire. Lors d'un déplacement à Saint-Étienne, il a récupéré ce fanion. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Mais surtout Saint-Étienne, c'est l'affluence historique au stade Le Basser à Laval : 20. 849 spectateurs pour le match Laval-St étienne en août 1979 (défaite du Stade 3-2) et Michel était là : "Il y avait des supporters sur des chaises, il y en avait accrochés un peu partout aux grilles, même dans les arbres. Il y avait des chaises sur le terrain, le long de la pelouse."