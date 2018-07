La Roche-sur-Yon, France

Oui, Nantes jouait quasiment à domicile, proche de ses bases, et pourtant c'est presque dans une ambiance de match à l'extérieur que les Canaris ont évolué. Près de 8000 spectateurs s'étaient pressés du côté de la Vendée pour voir ce FCNA-OM, et les plus bruyants, à vue d'oeil plus nombreux aussi, étaient fans de Marseille.

Supporters Marseillais et Nantais se sont cotoyés dans la bonne humeur au stade Henri Desgranges. © Radio France - Alexandre Berthaud

Domination stérile

Dans le jeu les Nantais ont dominé la première période mais ont manqué de réalisme. En face Mitroglu ne tremblait pas : 1-0 à la pause, et de l'entrain pour Marseille qui dominait le début de seconde période, emprise concrétisée une nouvelle fois par Mitroglu après une erreur de relance des Jaunes. Valentin Rongier a bien réduit la marque d'une belle frappe du gauche en fin de match, l'OM l'a emporté.

Retour de Payet

À l'applaudimètre, Dimitri Payet l'a largement emporté : à la fois ancien Nantais et chouchou des supporters Olympiens, celui qui aurait pu devenir champion du monde sans une blessure en finale de la Ligue Europa faisait son retour sur le terrain. Un come-back salué par Rudi Garcia son entraîneur qui a souligné l'activité de son milieu offensif.

Sur son côté gauche, Lucas Lima a apporté du danger grâce à sa technique. © Radio France - Alexandre Berthaud

Côté Nantais, le jeune Samuel Moutoussamy a marqué par son activité dans l’entre jeu, pareil pour Lucas Lima, à l'aise sur son côté gauche. Match amical oblige les deux coachs ont fait tourner leur effectif. Le nouvel entraîneur Miguel Cardoso a voulu surtout retenir les points positifs de son équipe, notamment la première mi-temps. Il a répondu (en français !) à notre micro.