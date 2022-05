À Laval, les vitrines des commerces aux couleurs du Stade Lavallois

Après la montée officielle en Ligue 2 face à Chambly et à deux jours de la rencontre face au Red Star, vendredi 6 mai, les commerçants de Laval ont sorti les écharpes et les maillots pour soutenir leur équipe. La ville se met aux couleurs du Stade Lavallois.

Du orange et du noir dans les rues de Laval. Avant la rencontre tant attendue qui opposera le Stade Lavallois au Red Star, vendredi 6 mai à 18h30, (33e journée de National) les commerçants du centre-ville de Laval se mettent aux couleurs des Tango. Maillots, écharpes, fanions et ballons fleurissent dans les vitrines pour soutenir leur équipe.

Dans la grande vitrine du magasin de soins Beauty Success, rue du Jeu de Paume, d'un côté, il y a les parfums et de l'autre, des maillots et des photos du Stade Lavallois, explique Andréa qui travaille à l'institut. "On a des photographies des années précédentes, 1990, 1991 par exemple, avec des ballons. Une collègue très investie dans les vitrines a fait une super décoration. Dans sa famille, ils sont supporters. Les gens s'arrêtent un peu."

La vitrine de l''opticien L'oros Optique, à Laval. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Certains passants regardent, et souvent, cela leur rappelle de bons souvenirs. "J'étais fan, explique Franck, Tant mieux, qu'ils montent en Ligue 2, ça fait plaisir qu'ils redeviennent professionnels, c'est bien." Béatrice Bordeau gère la boutique Dim, présidait l'association de commerçants Laval Cœurs de Commerces. En partenariat avec le Stade Lavallois, l'association incite les commerces à se parer de orange et de noir avant la rencontre contre le Red Star. "L'idée, c'est de créer une belle dynamique pour la montée en Ligue 2 du Stade. Les maillots et les écharpes étaient à mes enfants, parce qu'on est supporters depuis longtemps. Et puis ce week-end, c'est la fête."

La ville aussi affiche son soutien aux Tango. L'hôtel de ville a installé deux grandes banderoles "Fiers de nos Tango". De leur coté, l'espace Mayenne et Le Château-Neuf vont s'illuminer en orange et noir !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



