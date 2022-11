En Mayenne, un an après avoir inventé son enlèvement, la jeune joggeuse "va mieux"

C'est une affaire rocambolesque qui a mobilisé plus de 200 forces de l'ordre entre le lundi 8 novembre et le mardi 9 novembre 2021. La fausse disparition d'une adolescente de 17 ans à Saint-Brice , dans le sud-est de la Mayenne. Ses écouteurs ensanglantés et son téléphone avaient été retrouvés le lundi dans la forêt de Bellebranche non loin de son domicile. Après 24 heures de recherche, la jeune fille a réapparu dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe. Trois jours plus tard, la joggeuse avouait qu'elle avait menti sur son enlèvement. Vu les moyens mobilisés pour la retrouver, la justice a décidé de la poursuivre pour "dénonciation d'infraction imaginaire".

Le village de Saint-Brice et ses alentours ont vécu plusieurs jours mouvementés. À l'époque, les caméras de télévisions des chaînes nationales sont vite arrivées et le tourbillon médiatique allait être violent. Aujourd'hui la quiétude est revenue et aux dires des habitants "tout le monde est passé à autre chose".

Une jeune fille partie aux études

D'après nos informations, la jeune fille a repris une vie normale ou presque. Elle n'a pas fait l'objet de quelconques représailles dans son lycée de Sablé-sur-Sarthe. Après plusieurs semaines d'absences, l'adolescente a réintégré sa classe dans et a même obtenu le baccalauréat en fin d'année. Mention Assez bien en Sciences et technologies de la santé et du social. Elle est maintenant partie aux études.

Ses parents n'ont pas déménagé, même s'ils ont quitté Saint-Brice quelque temps en fin d'année dernière pour se reposer et faire retomber toute la frénésie autour de cette affaire. Le village mayennais est vite passé à autre chose d'après les témoignages recueillis sur place par France Bleu Mayenne, même si beaucoup de questions entourent encore ce fait divers. Et notamment une : pourquoi la jeune fille a-t-elle inventé de toute pièce son enlèvement ?

