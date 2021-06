Ligue 2 : en plein mercato, les Sochaliens retrouvent le chemin de l'entraînement

Les joueurs du FCSM ont fait leur grand retour à l'entraînement ce mardi. Après une septième place au classement de la ligue deux, les Sochaliens repartent avec l'ambition de retrouver l'élite à la fin de la saison. En plein mercato, ils ont retrouvé la pelouse pour se remettre en forme avant cinq matchs de préparation jusqu'à la mi-juillet.

Un retour attendu de pied ferme

Même si les entraîneurs leur avaient préparé un programme de préparation à faire à la maison, les Jaune et Bleu ont bien profité de leurs vacances. Une coupure d'un mois qui a fait du bien. Pour autant, juste avant l'entrainement, Gaëtan Weissbeck, le capitaine du FCSM était bien heureux de retrouver le chemin du terrain.

Sur le terrain de Wembley, une des pelouses d'entrainement du FCSM, Gaëtan Weissbeck a repris ses habitudes avec coéquipiers de la saison précédente et deux nouvelles recrues officialisées en début de semaine : l'arrière-droit Ismaïl Aaneba, qu'il avait déjà croisé lorsqu'il jouait au RC Strasbourg et un autre défenseur, Valentin Henry. Transfuge du Rodez Aveyron Football, il est venu à Sochaux pour un nouveau challenge.

Les deux nouvelles recrues (Valentin Henry et Ismaïl Aaneba) entourent l'entraîneur Omar Daf © Maxppp - William Gay Costa

Dans 10 jours, Valentin Henry fera peut-être ses premiers pas en jaune et bleu. Le FCSM rencontre les Luxembourgeois de Dudelange pour le premier match de préparation.

Une reprise en plein mercato

L'effectif n'était pas au grand complet pour la reprise : malgré les deux recrutements officiels, huit autres joueurs sochaliens voient leur contrat arriver à expiration le 30 juin. Alors que le mercato bat son plein, le staff du FCSM espère encore voir de nouveaux joueurs remplir les rangs jaune et bleu. "On est pas en avance !, reconnaît le coach sochalien. J'aurais aimé avoir plus de monde à l'entraînement aujourd'hui."

"Ce qui nous fait prendre du retard, ce sont tous ces départs qui n'étaient pas prévus, explique-t-il. Je pensais que les dossiers seraient traités plus en amont, mais malheureusement, c'est comme ça". L'entraîneur confirme qu'il veut se concentrer sur le recrutement de joueurs offensifs. "On sait que ce que tout le monde cherche, ce sont des attaquants, des buteurs et des joueurs avec un gros potentiel sur les côtés. La concurrence est rude. On travaille dans ce sens-là, mais ce n'est pas facile", justifie Omar Daf.

"Maintenant, il faut regarder droit devant, tout en espérant que les recrues vont pouvoir nous rejoindre très rapidement pour mettre le projet en place. Avant de définir des objectifs, il faut déjà avoir son effectif", conclut-il.