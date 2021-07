Le stade Philippe-Marcombes de Clermont-Ferrand a été officiellement inauguré hier soir, après trois ans de travaux de rénovation. Une enceinte quasi-centenaire qui, pour sa première sortie new look, va accueillir le Clermont Foot, promu en Ligue 1, pour un match amical en public !

En pleine préparation pour la Ligue 1, le Clermont Foot va inaugurer un stade Marcombes new look !

Du haut des tribunes du stade Philippe-Marcombes, près de cent ans d'histoire sportive clermontoise nous contemplent ! L'enceinte clermontoise a officiellement rouvert ses portes, hier, après trois ans de travaux. Les premières activités ont même repris.

L'occasion de mesurer le chemin parcouru, à la lumière de l'expérience d'Yves Laire, directeur des sports de la ville de Clermont-Ferrand, qui a connu le stade... en 1950 !

Des joueurs de Ligue 1 en (ré)ouverture

Le stade Philippe-Marcombes accueillera tous les sports et activités urbaines : skate, running, pétanque, basket, et donc football ! Pour sa première véritable sortie sous ce nouveau look, ce sont les joueurs du Clermont Foot qui seront à l'honneur.

Un clin d'oeil à l'Histoire puisque c'est dans ce stade que le Clermont Foot est né, en 1984, de la fusion du Stade clermontois et de l'ASM foot.

Seul match de préparation du Clermont Foot à Clermont-Ferrand

Le match de ce soir opposera les Clermontois, futurs joueurs de Ligue 1, à Rodez, club de Ligue 2. Les Rouge et Bleu retrouveront un de leurs anciens coéquipiers, Lorenzo Rajot, transféré cet été dans l'Aveyron. C'est aussi le cas d'Enzo Zidane, fils de la légende Zinédine, et arrivé il y a quelques semaines à Rodez.

Entrée gratuite mais place à retirer en ville

Le match débutera à 18h au stade Marcombes, mais l'accueil des spectateurs aura lieu dès 16h30. La jauge est fixée à 1500 spectateurs. L'entrée est gratuite mais ATTENTION ! Il n’y aura aucune distribution de place à l’entrée du stade le jour du match. Il faut impérativement prendre sa place en ville, à trois endroits :

– Maison du Tourisme, place de la Victoire : de 10h à 18h.

– Restaurant Victoire Pub bistronomique, place de la Victoire : samedi de 9h à 18h.

– Billetterie du Centre Jaude 1 : samedi de 10h à 18h.

Pass sanitaire obligatoire

Attention également : toute personne âgée de 11 ans et plus devra présenter un pass sanitaire

– Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.

– Certificat de vaccination à la condition que le schéma vaccinal soit complet : 2 semaines après la 2ème injection pour les vaccins à double injection, 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection.

– Certificat de rétablissement : le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois.