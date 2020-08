En stage en Alsace, le FC Metz peaufine sa préparation

Le quotidien est chamboulé cette semaine pour les joueurs du FC Metz. Habitués à l'entraînement au centre de Frescaty, ils doivent un temps se passer des infrastructures auxquelles ils sont habitués. C'est dans un hôtel 4 étoiles de Molsheim que le staff tout entier se retrouve pour achever la phase de préparation, avant la nouvelle saison de Ligue 1 dans une dizaine de jours.

Entraînements + matches

Mais ce ne sont pas des vacances en Alsace que les joueurs de Vincent Hognon se sont offerts. En plus des entraînements quotidiens, ils vont également jouer à deux reprises. Ce vendredi d'abord contre Sochaux. Et ce samedi 15 août ensuite, contre Strasbourg. Ce dernier est menacé par l'épidémie de Covid qui touche 9 membres de l'effectif du Racing, mais devrait être maintenu malgré tout. Le staff se montre conscient quant à la tenue de cette rencontre. Les Strasbourgeois ont même retrouvé les terrains ce mardi avec une victoire (3-0) contre Dijon.

Jouer contre des adversaires potentiellement contaminés n'inquiète pas pour autant le gardien Alexandre Oukidja. "Avec tous les tests que l'on a fait, on sait que ça va être structuré et que l'on va faire un bon match. Il ne faut surtout pas ralentir la progression des entraînements et du championnat à cause du Covid, ce serait une erreur", confie-t-il. Les tests s'enchaînent d'ailleurs en interne, à raison d'un toutes les semaines pour 45 membres du staff pro. "Je touche du bois, pour l'instant on n'a pas de problème. Mais de toute façon, on fait attention", explique le médecin du club, le docteur Patrice L'Huillier.

Les Grenats sensibilisés

Par ailleurs, loin de Frescaty et de son centre isolé, la chasse au Covid est également poursuivie, même dans un hôtel. Les Grenats profitent de locaux à eux tous seuls, que ce soit pour la restauration ou pour le matériel. "Ils sont également sensibilisés depuis mars là-dessus, et doivent nous prévenir en cas du moindre symptôme", décrit le médecin L'Huillier.

Intégrer les jeunes

Mais le plus important dans un stage de préparation, c'est faire de la place aux nouvelles recrues de l'été. Là-dessus, Vagner Dias (toujours blessé), Warren Tchimbembé et Lamine Gueye peuvent notamment compter sur Alexandre Oukidja, l'un des tauliers du vestiaire. "Il faut qu'ils puissent bien se fondre dans le groupe, et qu'ils travaillent. On a un plan de jeu bien défini, et il faut qu'ils le comprennent et le vivent sur le terrain." Un job que laisse volontier le latéral droit Fabien Centonze dans les mains de son portier. "Sur le terrain, je suis avec eux, mais une fois le foot terminé, j'aime bien être seul, tranquille", lâche-t-il avec une pointe de sourire.