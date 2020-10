"En Suisse, Jonas Omlin est perçu comme un gardien extrêmement complet"

Comment Jonas Omlin s'est-il comporté pour sa première avec la Suisse ?

Il faut rappeler le contexte. En équipe de Suisse, le numéro un qui n'est pas contesté s'appelle Yann Sommer, gardien du Borussia VfL Mönchengladbach. Ce match amical a donc donné l'occasion à d'autres de se mettre en évidence. Cela a été le cas pour Jonas Omlin. Première sélection pour lui, pas facile dans la mesure où la Suisse a dominé une grande partie du match, alors que la Croatie s'est créé peu d'occasions mais a marqué deux fois. Des buts imparables pour Jonas Omlin, qui n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur. A part ça, on a connu le Jonas Omlin que j'imagine vous connaissez à Montpellier.

Malgré deux buts encaissés, peut-on dire qu'il a réalisé un bon match ?

C'est clair qu'en terme de pourcentage d'arrêts, ce n'est pas le meilleur match d'Omlin en carrière. Mais franchement, personne ne lui a reproché quoique ce soit sur ce match. C'était un contexte difficile, avec une défense expérimentale. Avec un défenseur qui fêtait sa première sélection, un autre qui fêtait sa deuxième. On ne l'a pas mis non plus dans les meilleures conditions pour se mettre en évidence. Après, soyons clairs : personne ne le voit dans un avenir proche contester le poste de numéro un à Yann Sommer.

En revanche, occupe-t-il fermement la place de numéro deux ?

Jonas Omlin est le numéro, sans discussion. Avec le temps, cela s'est imposé comme une évidence. Il y a peu, le numéro deux était Roman Bürki, le gardien du Borussia Dortmund. Cependant, ce dernier a bien senti qu'il ne pourrait pas déloger Sommer, il s'est donc retiré lui même de la sélection. Derrière, le numéro trois qui devait passer numéro deux ,e jouait pas à Leipzig. Jonas Omlin, qui était une référence à Bâle, est donc logiquement devenu le numéro deux. En Suisse, on le perçoit comme un gardien extrêmement complet, qui ne comme pas de grosses erreurs. Mais selon moi, il ne réalise pas encore assez d'arrêts miracles, qui pourraient le propulser dans une autre dimension en terme de gardiens internationaux.

La Coupe du Monde au Qatar, peut-il prétendre la disputer ?

C'est tout à fait possible. En tous cas, être transféré en France et jouer en Ligue 1 est le meilleur moyen d'y parvenir. Je pense que Yann Sommer va encore disputer l'Euro, et potentiellement le Qatar, mais ensuite, ce sera peut-être le tour de Jonas Omlin, même si on a de très bons jeunes gardiens suisses, notamment un jeune d'à peine vingt ans qui est déjà titulaire en Bundesliga.

Qui est son principal rival au poste de numéro deux ?

Il n'y a pas de bagarre. Vous savez comme moi qu'en équipe nationale, il y a une hiérarchie et il est très important que chacun connaisse son rôle. Aujourd'hui, tout le monde l'a acceptée. Y compris Mvogo, qui était numéro deux et qui est aujourd'hui en troisième position. Personne ne discute le statut de Jonas Omlin, qui jouit d'une très bonne réputation en Suisse. Pourtant, dans les talents des gardiens helvétiques de 19 ou 20 ans à l'époque, Jonas Omlin n'était pas vraiment sous les radars. Il y a avait des gardiens qui étaient mieux vus, y compris Mvogo. L'intelligence de Jonas Omlin, ça a été d'avancer étape par étape. Avant de jouer à Bâle, il s'est mis en évidence à Lucerne. C'est quelqu'un qui a éclos sur le tard. Ce n'était pas un de ces gardiens prodiges, qui à dix-neuf ou vingt-ans sont déjà sur le devant de la scène. Jonas Omlin est intelligent, il a su franchir les bonnes étapes au bon moment et c'est ce qui fait qu'à vint-six ans, aujourd'hui, c'est un gardien établi qui sait par où il est passé.

Est-ce que vous l'auriez vu en Allemagne plutôt qu'à Montpellier ?

C'est vrai que c'est le circuit habituel, celui qu'on voit le plus souvent pour les gardiens suisses. Qu'il quitte Bâle, ça n'a surpris personne. Bäle n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été dans les années 200, avec beaucoup de problèmes notamment de gouvernance. Après, même si la Bundesliga est la destination habituelle des gardiens Suisses, nous sommes les premiers en Suisse romande à savoir que la Ligue 1 est aussi une très bonne adresse.