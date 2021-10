En Vendée, un match de football original : les chauves contre les chevelus

Les Chauves contre les Chevelus : match de football original, ce samedi après-midi en Vendée. C'est à la Rabatelière, près de Chavagnes-en Paillers, organisé par le club local, dans le cadre du "Vrai Foot Day". C'est une opération menée un fois par an par le journal So Foot, afin de mettre en avant les clubs amateurs.

Pour participer, il fallait présenter un projet original, et c'est précisément ce qu'a fait le club vendéen. Une idée un peu délirante, mais qui a séduit tout le monde, explique Jordan Gérard, à l'origine de cette opération : "On voulait faire quelque chose qui change, parce que pour remporter le Vrai Foot Day, on ne peut pas faire par exemple un moules frites. Il faut quelque chose de plus insolite".

Pour présenter son projet, parrainé par l'ancien joueur professionnel Benjamin Nivet ( lui-même plutôt dégarni !), le club a tourné une vidéo humoristique. On y voit des joueurs sortir d'un salon de coiffure la boule à zéro.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La patronne Nathalie, ne s'est pas fait prier : "J’ai dit, l’idée est exceptionnelle. Ils me demandaient s’ils pouvaient venir tourner au salon. J’ai dit oui, pas de souci. C’est vraiment très rigolo. Je crois qu’il va y avoir une bonne ambiance".

Il y a des chances, en effet ! Le club espère attirer au moins 1.500 spectateurs, et ce projet lui apporte un vrai coup de pub. Les joueurs, eux, sont des locaux, pas forcément des footballeurs, reconnait le président du club, Philippe Guichet. Il fallait des chevelus, et des chauves : "Il y a des chauves qui étaient vraiment chauves, il y en a d’autres qui étaient vraiment beaucoup dégarnis. Je pense qu’ils vont se raser pour être carrément chauves. Ils ne sont pas gâtés, mais bon, c’est de nature !"

Début du match à 16h au stade de la Créchère à la Rabatelière. L'entrée est gratuite.