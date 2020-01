EN VIDÉO - Ce sera Monaco pour les footballeurs de St-Pryvé St-Hilaire en Coupe de France !

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Les joueurs du club de football amateur de St-Pryvé St-Hilaire, près d'Orléans, recevront une nouvelle fois une équipe de Ligue 1, en seizièmes de finale de la Coupe de France : ce sera l'AS Monaco, le 18 ou 19 janvier 2020. Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué ce lundi soir depuis Rouen.

Réunis dans une salle du stade du Grand-Clos, à Saint-Pryvé Saint-Mesmin, les dirigeants et joueurs du club de National 2 ont explosé de joie, à l'annonce de ce tirage au sort : "je vais jouer contre Fabregas, je n'y crois pas ! Il me faisait rêver quand j'étais môme", réagit Julien Charpentier, joueur de St-Pryvé, le sourire aux lèvres, à propos de l'ex milieu de terrain d'Arsenal, aujourd'hui à Monaco, Cecs Fabregas.

Au tour précédent, le 4 janvier, les amateurs de St-Pryvé St-Hilaire ont dominé et éliminé Toulouse (Ligue 1) 1/0, devant leur public au stade du Grand-Clos (capâcité maximum : 1800 spectateurs) : "on va essayer de voir avec la fédération si on peut jouer encore dans notre jardin", réagit le co-président Jean-Bernard Legroux. Bapriste Ridira, l'entraîneur pryvatain, renchérit : "j'espère qu'on pourra jouer chez nous, oui !" Plus prudent, au même moment à Rouen, l'autre co-président Jean-Pierre Augis évoque "un match qui se jouera probablement à la Source à Orléans" : "on ne pourra sans doute pas rejouer au Grand-Clos". Réponse dans quelques heures, quelques jours maximum.

Le technicien de St-Pryvé poursuit, il se dit "heureux de tomber contre une telle équipe de Ligue 1 : c'est extraordinaire, c'est un tirage exceptionnel, c’est une équipe grandiose qui a joué la Ligue des Champions avec une histoire exceptionnelle, c'est incroyable !"