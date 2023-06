EN VIDÉO : les footballeurs du Stade Lavallois accueillis en héros à Laval après leur maintien en Ligue 2

"Olala, olélé, qui ne saute pas n'est pas Lavallois !!" Les footballeurs du Stade Lavallois ont été reçus comme des rois par leurs supporters dans le centre d'entraînement des Gandonnières à Laval tôt ce samedi 3 juin. Peu avant 7h, les joueurs sont arrivés en car, klaxonnant la vingtaine de supporteurs qui les attendaient depuis 6h du matin. La plupart d'entre eux est rentrée d'Amiens dans la nuit, où les Tango ont gagné 1-2 pour la dernière journée de Ligue 2, ce qui leur permet de se maintenir dans le championnat. Les drapeaux, les maillots et les fumigènes étaient de sortie, pour accueillir les joueurs comme il se doit !

"On ne fait qu'un"

Jérôme a fait la route dans la nuit depuis Amiens pour retrouver les joueurs aux Gandonnières et leur dire : "Merci et bravo". "On ne fait qu'un", ajoute le supporter tango depuis toujours. "On leur souhaite de bonnes vacances, on leur dit à la saison prochaine et on sera là".