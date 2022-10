EN VIDÉO - Stade Rennais : Warmed Omari, façonné par le quartier Villejean

De gauche à droite : Sébastien Fressier, Warmed Omari, et ses amis Fazal et Nassim

France Bleu Armorique a arpenté le quartier Villejean à Rennes, aux côtés du défenseur rennais Warmed Omari, qui a grandi dans ce quartier et qui y vivait encore jusqu'à la fin de saison dernière. Né à Mayotte, arrivé en France à cinq ans dans la région dijonnaise, le défenseur et sa famille ont ensuite pris la direction de la Bretagne pour s'installer à Villejean. A travers des rencontres avec ses amis et un ancien professeur, Warmed Omari nous raconte sa jeunesse dans le quartier rennais, pourquoi il y reste attaché, et sa volonté d'être un exemple pour les jeunes de Villejean.

Warmed Omari raconte son quartier de Villejean

Warmed Omari est arrivé à Villejean en 2011. Né à Mayotte, le défenseur rennais a grandi à La Réunion, puis à Dijon avant que ses parents ne rejoignent la Bretagne, d'abord à Saint-Méen-le-Grand puis au quartier de Villejean à Rennes. Warmed Omari a grandi ici, et est très attaché à son quartier, qu'il défend face aux critiques et aux fantasmes qu'il génère parfois : "Comme dans tous les quartiers, il y a des moments où c'est chaud. Mais depuis que j'y suis, je trouve que ça s'est beaucoup calmé__. Les jeunes ont compris quelle était la bonne route à prendre. Aujourd'hui c'est plus vivable pour les familles, pour les mamans qui ont leurs enfants qui grandissent."

Fazal (à gauche), ami d'enfance de Warmed Omari, aux côtés du défenseur du Stade Rennais © Radio France - Mégane Bellanger

Warmed Omari nous a donné rendez-vous à la Maison Verte à Villejean, une maison de quartier recouverte de graffitis, et dont l'entrée est surplombée par la phrase "l'unité dans la diversité". On y rencontre l'un de ses amis d'enfance, Fazal. Il constate la notoriété grandissante de Warmed Omari à Villejean : "Tous les enfants du quartier se réfèrent à lui. Si vous parlez à une personne du quartier il vous dira "nous dans le quartier on a Warmed" ! Et ça fait plaisir, parce que c'est une bonne référence."

Quelques centaines de mètres plus loin, Warmed Omari nous emmène au pied de la tour où il a grandi, et où il vivait encore jusqu'à cet été, à côté du groupe scolaire Andrée Chedid : "Après le match au parc des Princes l'année dernière, je suis rentré dans ma tour à Villejean et j'ai dormi chez ma mère. C'est beau ! Je vivais encore dans mon quartier pour ma première saison pro et je pense que ça m'a aidé. Ça aide à rester les pieds sur terre__, parce qu'on est toujours avec les mêmes personnes. On voit aussi les mêmes galères que l'on voit depuis tout jeune. Je me suis dit "pourquoi changer ?", alors que la difficulté est juste en bas. Ça ne sert à rien de prendre la grosse tête. Pour moi ça m'a aidé et ça a été très important."

Warmed Omari aux côtés de son ami Nassim © Radio France - Mégane Bellanger

Accompagné d'un autre ami, Nassim, il se remémore son enfance au quartier et ce qu'il y a constaté : "Il y a plus de solidarité, on se dit que les familles qui vivent là ont moins d'argent. Donc à chaque fois que l'on voit quelqu'un en galère, on l'aide. On voit une maman dehors qui a ses sacs de course on l'aide à les monter__, on fait tout pour aider les gens et je pense qu'il y a plus de solidarité." Warmed Omari est un gamin respectueux : "C'est un mec intelligent, souriant et vraiment très très respectueux. Au quartier les jeunes le voient comme un star", décrit Nassim.

"Pour l'éducation il y a eu mes parents, mais aussi les fréquentations en dehors, explique Warmed Omari. Je me suis toujours entouré de personnes respectueuses, donc je ne pouvais qu'être respectueux moi-même. Depuis tout jeune je n'ai jamais essayé de faire des choses hors de ma ligne de conduite, rien d'illégal ou des choses comme ça parce que j'étais entouré de bonnes personnes__. Et comme je veux renvoyer une bonne image de ce que m'ont appris mes parents, et pour mes enfants plus tard, je dois rester droit."

Mais même à Villejean, Warmed Omari n'a pas la sensation que son statut ait changé : "Ce que j'aime à Rennes c'est que je n'ai rien changé dans mon style de vie, je peux sortir quand je veux, et au max il y aura deux personnes qui vont m'arrêter, et c'est toujours très poli, juste une photo, un sourire et ça fait plaisir aux gens. Je pense que dans d'autres villes les footballeurs ne peuvent pas sortir comme ça."

Sur l'importance de son quartier dans sa construction, Warmed Omari conclue : "Ce sont mes racines. C'est là qu'il faut que je vienne souvent, quand je vais à la mosquée je viens toujours à Villejean... Je n'oublierai jamais les moments que j'ai passé ici, les personnes que j'ai côtoyé. Je serai toujours lié à Villejean."

Une maturité émotionnelle et footballistique tardive

Après avoir traversé la dalle Kennedy, nous nous rendons devant la collège Rosa Parks, l'ancien collège de Warmed Omari à Villejean. Nous y rencontrons Sébastien Fressier, son ancien professeur de sport et ancien coach de section foot, qui l'a fait signer à la TA de Rennes à l'époque. Il se souvient d'un garçon très au-dessus du lot, mais qui pouvait être parfois sujet aux frustrations : "C'était un garçon de 11-12 ans très compétiteur, qui n'acceptait pas que les autres ne puissent pas être dans le même engagement que lui. Il voulait gagner et à cet âge là on n'accepte pas que l'on puisse perdre parce que l'autre met moins d'intensité, donc il avait du mal à gérer ça__. Il fallait que sa construction passe par là. C'est marrant parce que maintenant tout le monde connaît le garçon un peu introverti, qui ne parle pas trop, qui est calme, alors que cette maîtrise émotionnelle était loin d'être gagnée au début."

Warmed Omari discute avec son ancien coach Sébastien Fressier © Radio France - Mégane Bellanger

Une difficile gestion de ses émotions qui a parfois causé des soucis à Warmed Omari pendant ses années de formation. Pour y remédier, ses conseillers ont organisé des séances avec un psychologue. Tout cela explique sans doute que Warmed Omari se soit révélé "tardivement", à 21 ans, quand les joueurs de 16,17 ou 18 ans sont déjà nombreux sur les terrains de Ligue 1. Il raconte : "Un jour je me suis énervé contre le directeur du centre de formation, et ça été le déclic. Je me suis dit que c'était trop. Je pense qu'à l'âge où moi j'avais encore ces frustrations, les jeunes qui sont en Ligue 1 aujourd'hui ont eux déjà une forme de calme. Moi j'étais trop concentré sur d'autres choses que mes qualités footballistiques, et ça m'a retardé. (...) Mes agents ont mis en place des séances avec un psychologue__. Même si je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de mes parents, de ce qui se passe, de mes frères et sœurs... Mais je me suis fait violence et ça m'a fait du bien. C'est vrai que pour nous un psychologue c'est pour les fous ! Donc on ne se voit pas aller voir quelqu'un pour parler de notre vie, alors qu'il faut voir ça autrement."

Actuellement en réathlétisation, Warmed Omari devrait retrouver les terrains après la trêve de la Coupe du Monde.