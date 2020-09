Encore 3 arrivées au Nîmes Olympique ?

Le mercato semble loin d'être terminé pour le Nîmes Olympique. Après 3 journées de Ligue 1, les Crocos sont 12e du championnat, et le club devrait voir arriver un premier joueur d'ici la fin de semaine. Il s'agit de Karim Aribi, 26 ans, attaquant algérien de l'Etoile Sportive du Sahel.

En plus de Karim Aribi, selon nos informations, 2 autres joueurs pourraient débarquer dans le Gard, en cas de départ de Romain Philippoteaux, qui pourrait rejoindre Brest ou la MLS, la Major League Soccer (Etats-Unis, Canada).

Cet été, le Nîmes Olympique a déjà recruté un défenseur (latéral gauche) norvégien Birger Meling (déjà auteur d'un but et de 2 passes décisives), le gardien Baptiste Reynet et un milieu de terrain défensif, le paraguayen Adrian Cubas.