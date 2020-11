Encore des cas de Covid-19 au FC Annecy

Bis repetita pour le FC Annecy. Déjà touché par la Covid-19 fin août, la formation haut-savoyarde est à nouveau à l’arrêt. "Les tests de dépistage PCR programmés le samedi 31 octobre ont révélé des cas positifs parmi les joueurs du groupe National", annonce ce mardi la direction du club dans un communiqué. "Les personnes testées positives au COVID-19 ont immédiatement été mises à l’isolement."

Match reporté et entraînement adapté

Conséquence de ces nouvelles contaminations, le déplacement prévu samedi prochain dans le Maine-et-Loire pour affronter le SO Cholet (12e journée) est annulé. La commission fédérale des compétitions de la Fédération Française de Football (FFF) a décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure. "Par mesure de précaution, le programme d’entraînement sera adapté lors des prochains jours et de nouveaux tests sont d’ores et déjà programmés", indique le FC Annecy.