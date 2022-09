"Encore plus excitant pour nous": la motivation de l'entraineur du GF38, Vincent Hognon, avant ASSE-Grenoble

Geoffroy-Guichard, il le connait parfaitement. Défenseur de l'AS Saint-Étienne entre 2002 et 2007, Vincent Hognon y reviendra ce samedi dans la peau de l'entraineur de Grenoble, l'adversaire des Verts lors de cette journée de Ligue 2 si particulière qui marquera le retour du public dans le Chaudron, après quatre matchs disputés à huis-clos.

Plus de 20.000 supporters stéphanois vont répondre présents et Vincent Hognon espère y trouver une motivation supplémentaire. "Cela sera plus dur pour nous, mais cela sera encore plus excitant et meilleur si nous arrivons à tenir, a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse d'avant match.

_"Cela doit nous tirer vers le haut, nous donner envie, comme lorsque l'on regarde un match de Ligue des Champions. Ces ambiances là sont magnifiques et doivent nous tirer vers le haut. Je ne suis pas spécialement inquiet par rapport à ça. Je sais que ça va pousser, mais ce sera à nous de trouver des ressources dans ces moments là._"

Après 9 journées de Ligue 2, Grenoble fait partie des quatre dernières du championnat à ne pas avoir remporté de succès à l''extérieur (avec Nimes, QRM et... l'ASSE). Les hommes de Vincent Hognon viennent donc dans le Forez viennent donc dans le Forez avec l'envie de réaliser un gros coup et de doucher ces retrouvailles entre les Verts et leurs supporters...