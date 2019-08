Encore renversant, Le Havre terrasse Lens dans son stade Bollaert

Lens, France

La mission était "difficile mais pas impossible" selon les termes de Paul Le Guen avant la rencontre. Finalement, le HAC l'a fait ! Les Ciel et marine ont battu Lens au stade Bollaert, ce samedi, 3-1.

Le HAC a rafraîchi les 29.706 spectateurs d'un stade Bollaert bruyant, à l'affluence impressionnante en L2. © Radio France - Esteban Pinel

Tout a basculé en seconde période, après un premier acte serré, voyant s'opposer deux blocs robustes. Au retour des vestiaires, les célèbres Corons, entonnés par les 29 706 spectateurs, avaient à peine fini de résonner que Gillet ouvrait le score. Le milieu défensif profitait de la passivité de la défense havraise à la retombée d'une longue touche. Un des rares moments d'inattention de l'arrière garde normande...

"On a fait une très très mauvaise entame de seconde période, convenait Alexandre Bonnet. Mais prendre un but ça arrive. On avait montré qu'on pouvait revenir dans les matchs."

Le Havre pliait pendant une dizaine de minutes, avant de dynamiter son adversaire. "On n'a pas lâché", se réjouissait Paul Le Guen, avant de poursuivre :

On sentait qu'on pouvait y arriver. Progressivement, nos situations se son transformées en occasions puis en buts. On a pris le dessus mentalement et physiquement."

Thiaré manquait d'abord d'efficacité à deux reprises dans la surface, mais se rattrapait bien en servant sur un plateau Tino Kadewere pour l'égalisation (1-1 66'). "Après leur but, on s'est dit qu'on n'avait plus le choix et qu'il fallait tout donner, glissait Thiaré. Après ma première opportunité, je n'ai pas cogité. Je savais que je devais marquer ou donner une passe décisive sur l'occasion suivante." La deuxième option concrétisait en effet le retour du HAC;

Par son pressing, ses récupération hautes, et ses projections rapides -et en nombre- vers l'avant, les Normands piquaient Lens et prenaient logiquement les devants grâce à l'inévitable Kadewere, qui ajustait Leca des vingt mètres d'une jolie frappe croisée du gauche (1-2 79').

Le Havre veut devenir ambitieux

Ce n'était pas tout, puisque Bese enfonçait le clou de la tête, à la réception d'un corner de Fontaine (1-3 84').

"Ce groupe est désireux de devenir ambitieux. On n'a pas de marge mais on a beaucoup de courage", assénait Paul Le Guen, qui appelait les siens à "travailler, travailler dur", afin de poursuivre dans cette voie. Bonnet complétait : "On va vite devant, on joue plutôt juste, on fait les efforts, donc il ne peut pas nous arriver grand chose en ce moment. Mais on doit bosser. On prend encore un but par exemple. Mais il y a de la joie et un bon état d'esprit. J'espère qu'on va garder ça le plus longtemps possible."

Des supporters en parcage, mais aussi infiltrés dans les tribunes lensoises © Radio France - Esteban Pinel

Voilà le HAC sur le podium, devant son adversaire du soir, à la grande joie des nombreux supporters Ciel et marine venus dans le Nord.

Joueurs et entraîneur ont d'ailleurs lancé un appel pour garnir davantage le stade Océane, dès vendredi prochain contre Grenoble. Les recrues Umut Meras et Ayman Ben Mohamed seront sans doute disponibles.

De possibles plus-values pour une équipe de plus en plus compétitive. Paul Le Guen le disait déjà avant le match à Lens et l'a bien évidemment redit après : "j'aimerais qu'on devienne favori." L'appétit vient en mangeant.