Encore un choc au menu de l'OM!

L'OM vise un 6e succès de suite ce dimanche face à Bordeaux. Une affiche à l'enjeu colossal pour cet OM actuellement inarrêtable.

Et si les marseillais en sont là, c'est avant tout car il existe un état d'esprit dans cette équipe, inexistant la saison dernière.

"L’état d'esprit est l'une de nos grandes forces cette année" André Villas-Boas

Pour l’entraîneur marseillais André Villas-Boas, cette mentalité s'est construite après la mauvaise saison dernière. "L’état d'esprit est l'une de nos grandes forces cette année souligne le technicien portugais. Avant la saison, tout le monde a parlé d'être revanchard, de vouloir bien faire les choses. J'espère que cela va donner une saison spéciale. Actuellement, on est bien. Et en gagnant ce dimanche, cela peut nous donner un boost de confiance et une marge plus confortable (avec le 3e)."

La 2e place? "Avec ce que l'on propose, c'est faisable" selon Jordan Amavi

Car malgré 5 victoires de suite, ce qui n'est pas rien, l'OM n'a pas forcément creusé un trou énorme avec ses poursuivants. Avant de défier Bordeaux , les marseillais ne comptent que 3 points d'avance sur Lille par exemple. Une défaite et l'OM serait toujours sous la menace pour garder éternellement cette inattendue 2e place à laquelle croit Jordan Amavi. "On a les qualités pour lance le défenseur, de retour en forme, à l'image de l'équipe olympienne. On l'a montré sur plusieurs matches. Avec ce que l'on propose, c'est faisable. De toute façon, on sait où l'on veut aller. On va donc faire le maximum mais il est encore tôt pour le dire car la saison est longue."

Car on n'est pas encore à la mi-temps du championnat (il reste trois rendez-vous). Mais si l'OM bat Bordeaux, ce dimanche soir (21H00, à vivre en intégralité sur France Bleu Provence), il se positionnera un peu plus comme le favori pour être le dauphin du PSG.

Composition probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sakaï, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Strotmann, Sanson - Sarr, Bénédetto, Payet.