Encore un nul pour Le Havre, sur la pelouse de l'US Orléans

Le Havre - France

Dix nuls, dont six sur les neuf dernières journées. Le HAC n'a pas pu obtenir mieux à Orléans, ce vendredi, à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2 (1-1). Ouverture du score de Bonnet, sur un service de Kadewere. Egalisation de Lecoeuche, huit minutes plus tard. Le compteur continue de tourner pour les ciel et marine, mais toujours au ralenti : 15 points pris sur les 27 derniers mis en jeu. Le HAC gagne une place, et s'empare de la sixième, après la défaite de Clermont.