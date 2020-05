"Encore un peu de patience" : le message du footballeur strasbourgeois Dimitri Liénard

"S'il vous plaît, soyez encore un petit peu patients." Dans une vidéo postée sur Facebook, le milieu de terrain du Racing club de Strasbourg Dimitri Liénard lance un appel à la prudence face au Covid-19 aux amateurs de ballon rond. "On connaît tous des amis, des membres de nos familles qui ont été touchés par le virus", rappelle-t-il.

S'il précise que "comme vous j'aime le football, comme vous, le football me manque" Dimitri Liénard rappelle que "le virus est toujours là" et que les matchs de football peuvent le véhiculer : "C'est lorsque les joueurs se retrouvent en grand nombre qu'il y a le plus fort risque de transmettre" le Covid-19, explique le joueur.

Dans un communiqué, le maire de Strasbourg Roland Ries a tenu a saluer l'initiative du joueur strasbourgeois : "Il appelle chacune et chacun d’entre nous à être prudent et vigilant dans la reprise de nos activités quotidiennes, y compris sportives."