Reprise de la Ligue 1 : encore une saison galère pour Monaco ?

Après une saison pleine de déconvenues, l'AS Monaco espère cette année rebondir pour retrouver le plus haut niveau de la Ligue 1. Cependant, à l'heure actuelle, difficile de croire en cette équipe qui n'a pas encore profité de l'été pour se reconstruire.

Fabregas et Monaco vont-ils réussir à rejouer les devants de la scène en Ligue 1 ?

Alors que tout le monde pensait que Monaco allait jouer le podium la saison passée, le club de la Principauté a enchaîné les mauvais résultats et s'est tout simplement battu jusqu'à la dernière journée pour le maintien. Est-ce que Leonardo Jardim parviendra à rejouer le haut du tableau avec son équipe ?

Ce n'est pas certain quand on regarde le mercato de Monaco. Quelques départs, peu d'arrivées et une situation qui ne semble pas bouger sur le Rocher.

Un effectif pourtant talentueux

La 17e place de la saison passée ne reflète nullement la qualité et le talent de l'effectif monégasque. Dans ses rangs, l'ASM compte des joueurs comme Radamel Falcao, Cesc Fabregas, Alexandr Golovin ou encore Nacer Chadli, quasiment tous internationaux dans leurs pays.

Leonardo Jardim est parti en cours de saison, au profit de Thierry Henry, avant de revenir pour entraîner le club et le sauver de la relégation. Si les blessures ont plombé la saison, le collectif n'a jamais su vraiment jouer ensemble.

Mais Oleg Petrov , vice-président de l'ASM, est serein. Il déclare en conférence de presse le 3 juillet dernier : "Les ambitions sont de retrouver le top de la Ligue 1. Nous visons le podium et une qualification en Ligue des champions. C'est l'objectif principal. Monaco a besoin de jouer cette compétition. C'est là où le club doit évoluer pour des raisons d'image, mais aussi de projets commerciaux. La Ligue des champions permet de faire venir les meilleurs joueurs".

Sur le papier, c'est largement possible. Il faudra néanmoins que Jardim parvienne a (re)créer un collectif à cette équipe.

Très (trop ?) peu de changements

Le mercato de l'AS Monaco n'a pas été très mouvementé. Un seul départ notoire, celui de Youri Tielemans pour Leicester pour la somme de 45 millions d'euros. Beaucoup de rumeurs évoquent également un départ de Radamel Falcao, attaquant vedette de Monaco qui pourrait rejoindre la Turquie et le Galatasaray dans les prochains jours. D'autres départs pourraient être actés.

Du côté des recrues, le très talentueux Benjamin Lecomte est arrivée en provenance de Montpellier pour 13 millions d'euros environ. Il défendra les buts monégasques, qui ne seront plus gardés par Subasic dont le départ pourrait arriver. Toujours en provenance du MHSC, le latéral droit Ruben Aguilar rejoint aussi les rangs monégasques. Il pourrait remplacer Djibril Sidibé qui lui, est prêté à Everton.

Prêté l'année passée par l'Atletico de Madrid, Gelson Martins continuera d'aider une escouade offensive en manque d'inspiration. Il a été acheté par le club de la Principauté pour 30 millions.

Si aussi peu d'arrivées ont été conclues, c'est aussi car le staff médical du club a mis son veto sur plusieurs autres joueurs. Ainsi le Lillois Adama Soumaoro et le Milanais André Silva, dont les transferts avaient été actés, se sont vus refoulés par le service médical. Autre rumeur, l'attaquant du Real de Madrid Mariano Diaz pourrait arriver très bientôt. Mais le joueur ne semble pas très motivé pour venir.

Le mercato de Monaco, au début de cette saison de Ligue 1 ne semble pas terminé.

Le centre de formation, joker de l'ASM ?

Badiashile, Sylla ou encore Millot, ces noms ne vous disent peut-être rien mais , dans un futur proche, ce seront potentiellement les futurs cracks de Ligue 1. Ces jeunes joueurs issus du centre de formation de Monaco, ont fait leurs premiers pas en équipe A la saison passée, ou lors de la préparation.

Certains ont laissé de très bonnes impressions et il ne serait pas très surprenant de les voir encore progresser et donc de devenir d'excellents joueurs. Badiashile, par exemple, est déjà courtisé par Séville qui serait prêt à mettre 44 millions d'euros pour s'offrir les services du défenseur central.

Preuve de la qualité du centre de formation, le jeune Han-Noah Massengo (18 ans) a été vendu 8 millions d'euros à Bristol City (D2 anglaise). Une somme importante pour un joueur de cet âge qui n'a pas encore montré tout son potentiel.

Avec cette jeunesse prometteuse et un effectif déjà excellent, tout semble réuni pour que Monaco retrouve les sommets de la Ligue 1. Mais si, comme la saison dernière, les blessures sont récurrentes et que la mayonnaise ne prend pas, le club du Rocher pourrait bel et bien vivre une nouvelle saison galère.