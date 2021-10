Encore une victoire pour les footballeurs de Canet, nouveaux leaders

Canet est en grande forme et le groupe vit bien, en témoigne la photo de joie d'après match publiée sur les réseaux sociaux du club. Les Catalans se sont imposés 2 à 1 en Loire-Atlantique et n'ont plus perdu depuis le 28 août, soit six matchs.

Les Canétois ont marqué deux buts par Thibault Rambaud sur pénalty à la 56e et par Abdoulaye Diaby à la 69e. Dans le même temps, les leaders Angoulême ont fait match nul 3 partout contre Colomiers et cèdent donc leur fauteuil aux Catalans.

Le CRFC continue sur sa belle lancée : "Nous sommes très bien rentrés dans le match, explique le défenseur Pascal Vié, et on avait à cœur de faire une grosse entame car on savait qu’on allait jouer une très belle équipe de Nantes qui restait sur de bons résultats. En ce qui concerne le classement, on se retrouve leader à la 10e journée est c'est vraiment très bien. Ça reste pour le moment anecdotique car notre objectif est simplement d'engranger le maximum de points pour assurer un maintien facile et tout le reste ne sera ensuite que du bonus."

Le week-end prochain, Canet recevra Bergerac, une équipe du haut de tableau.