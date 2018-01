Les joueurs de l'OM peuvent tranquillement suivre les autres matchs du week-end dans leur canapé. Ils viennent de s'imposer 2-0 à Caen et de reprendre la 2e place. La pression est maintenant sur Lyon et Monaco

L’OM poursuit sa course en avant. Marseille reprend la 2e place du championnat grâce à son nouveau succès, cette fois à Caen 2-0, en match d'ouverture de la 22e journée de Ligue 1 ce vendredi.

47 points à la 22ème journée. L’OM n’a pas fait mieux depuis... 19 ans. pic.twitter.com/LSushJ40Nd — Le Journal de l'OM (@LeJournalOM) January 19, 2018

10e but de la saison en Ligue 1 pour F. Thauvin

Les hommes de Rudi Garcia mettent ainsi la pression sur Lyon et Monaco dans la course au podium. Les Monégasques ne jouent que dimanche (17h) face à Metz, et les Lyonnais dimanche également, à 21h, dans un choc contre le PSG.

"On ne s'affole pas quand on ne marque pas. De toute façon, one ne pouvat pas marquer, on n'avait pas cadré une frappe en 1è période. Mais on a fait une 2è période de haut niveau" Rudi Garcia

En Normandie donc, l’OM a encore fait céder son adversaire dans la dernière demi-heure : des buts de Dimitri Payet sur pénalty, puis de Florian Thauvin d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface de réparation

L’enroulé du gauche de Thauvin. Sa spéciale. 10e but en L1 pour le numéro 26 de l’OM. 74’min — Carine Galli (@CarineGalli) January 19, 2018

⚽️En marquant le deuxième but de l'@OM_Officiel ce soir, @FlorianThauvin a inscrit son 50e but depuis le début de sa carrière en @Ligue1Conforama ! 👏#SMCOMpic.twitter.com/HwyvQSgeo0 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 19, 2018

⏱️C'EST TERMINÉ⏱️



L'OM gagne son 4⃣ match d'affilée en @Ligue1Conforama et se place provisoirement 2e du championnat😇 #SMCOM 0⃣-2⃣ pic.twitter.com/cx5Vm1x4nO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2018

"On ne se privera pas de finir le plus haut possible. On est ambitieux. On verra si on est capable de participer au sprint final, et d'être les meilleurs du sprint final" Rudi Garcia

Au programme maintenant pour l'OM : 2 matchs la semaine prochaine, mardi à Epinal en Coupe de France, puis dimanche… la réception de Monaco au Vélodrome, en championnat