Enfin des tarifs à la baisse aux Costières pour supporter le Nîmes Olympique

Le tarif des places au stade des Costières est un sujet récurrent de frustration cette saison, pour tous les supporters des Crocos. Ce jeudi, le club vient de lancer un peu plus tôt que prévu de nouveaux tarifs avec son pack famille, en tribunes Nord et Sud. Il est possible d'en profiter dès le prochain match de championnat, mardi, avec la réception de Toulouse, pour le compte de la dix-neuvième journée de Ligue 2. Lors des trois dernières rencontres, l'affluence avait tristement à peine dépassé le millier de spectateurs en tribunes.

Pack famille, les tarifs

Tribune Nord

30 euros au lieu de 50 pour un adulte avec un enfant

35 euros au lieu de 70 pour un adulte avec deux enfants

Tribune Sud

25 euros au lieu de 40 pour un adulte avec un enfant

30 euros au lieu de 60 pour un adulte avec deux enfants

Billet solo

10 euros au lieu de 15 pour un adulte en tribune SUD L

15 euros au lieu de 20 pour un adulte en tribune SUD

Tarifs réduits

15 euros pour une personne à mobilité réduite (NORD)

25 euros pour une personne à mobilité réduite et son accompagnant (NORD)

Rendez-vous sur billetterie.nimesolympique.fr