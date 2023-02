Enfin une victoire du Racing à la Meinau : "le peuple strasbourgeois s'est reconnu dans son équipe"

Joie des Strasbourgeois autour du buteur Habib Diallo lors du match entre le Racing et Montpellier à Strasbourg le 5 février 2023.

La dernière fois que la Meinau s'est enflammée pour une victoire du Racing, c'était... la saison dernière, au mois de mai, face à Clermont. Alors, forcément, celle de ce lundi, 2-0 face à Montpellier grâce à un doublé d'Habib Diallo, a un goût particulier, par exemple pour Sanjin Prcic : "On était très heureux après le coup de sifflet finaI Il y a une part de soulagement, mais c'est une victoire, et il y en a encore beaucoup à aller chercher."

Le chemin est encore long

Le milieu de terrain est lucide, d'abord parce que le Racing reste dans la zone rouge (17e, à un point de Troyes, le premier non relégable), et aussi parce qu'il n'y a pas eu que des points positifs : Jean-Eudes Aholou a été expulsé à la demi-heure de jeu, laissant les Strasbourgeois à dix.

Le coach, Mathieu Le Scornet, salue le courage de son équipe, et le soutien des supporters : "Le peuple strasbourgeois s'est reconnu dans son équipe, par rapport à ses valeurs de résistance. Suite à l'exclusion, le public a pris le relai, non pas en onzième, mais en douzième homme. On a retrouvé un peu le bonheur de jouer au football."